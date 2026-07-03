Fiscalía confirma localización sin vida de Roxana Guzmán, periodista secuestrada en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la localización sin vida de Roxana Guzmán, la periodista secuestrada en su propia casa desde el pasado 2 de junio. Destacó que los dictámenes periciales concluyeron que los restos localizados corresponden a la comunicadora, además de que hay ocho detenidos por su presunta participación en el caso de secuestro y homicidio doloso.

A través de análisis científicos y forenses, las autoridades correspondientes concluyeron el proceso de identificación de los restos óseos localizados durante diversas diligencias en la región sur de la entidad, confirmando de manera oficial el fallecimiento de la comunicadora.

#ÚLTIMAHORA | La Fiscalía de #Veracruz informó la detención de ocho personas por su presunta participación en el homicidio de la periodista Roxana Guzmán, entre ellas cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo y cuatro expolicías municipales de Ixhuatlán del Sureste,… pic.twitter.com/ye9Z36GChX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 3, 2026

Detienen a ocho personas por su presunta participación en homicidio de periodista Roxana Guzmán

De acuerdo con la fiscalía, se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión en contra de quienes las autoridades identifican como miembros de una célula delictiva regional:



Presuntos autores materiales: Javier Iván “N”, alias “Delta 1” ; José del Carmen “N”, alias “Delta 7” ; y Luis Arturo “N”, alias “Delta 11” o “El Pelón” , acusados de participar directamente en el secuestro de la víctima, así como Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena” , investigada por presunta complicidad en el homicidio.

Javier Iván “N”, alias ; José del Carmen “N”, alias ; y Luis Arturo “N”, alias o , acusados de participar directamente en el secuestro de la víctima, así como Karen Monserrat “N”, alias , investigada por presunta complicidad en el homicidio. Elementos policiacos: Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, quienes se desempeñaban como policías municipales en activo de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz. La investigación ministerial señala que presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo criminal.

¿Cómo ocurrió el secuestro de la periodista Roxana Guzmán?

La privación de la libertad de Roxana Guzmán ocurrió la mañana del pasado martes 2 de junio en el municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, en la zona sur de Veracruz. Lo alarmante del caso es que el momento exacto del ataque quedó registrado en una transmisión de video captada desde el interior de la vivienda.

En las imágenes, que ya se volvieron virales y forman parte de la carpeta de investigación, se observa cómo al menos cuatro sujetos encapuchados y fuertemente armados destrozaron las cerraduras a martillazos. Pese a los gritos desesperados de la familia advirtiendo que al interior de la casa se encontraba un bebé, los delincuentes ingresaron por la fuerza, golpearon al padre de la comunicadora y la sometieron en el suelo antes de llevársela.