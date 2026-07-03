¿Vas a ver el partido de México vs Inglaterra?; Nuevo León habilitará más espacios por seguridad de los aficionados

El Gobierno de Nuevo León reforzará el operativo para el partido de México vs Inglaterra del próximo domingo 5 de julio, con la apertura de nuevos espacios públicos donde los aficionados podrán seguir el encuentro de forma gratuita y con medidas de seguridad para disfrutar los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

El gobernador Samuel García informó que la decisión busca evitar la saturación del FIFA Fan Festival instalado en el Parque Fundidora, uno de los puntos con mayor concentración de personas durante los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

¿Qué espacios abrirán en Nuevo León para ver el México vs Inglaterra?

El principal cambio será la ampliación de la Macroplaza, cuya capacidad pasará de 50 mil a 100 mil personas gracias a la habilitación de nuevas zonas con pantallas gigantes. Donde el partido pasado, entre México y Ecuador, tuvo algunos percances en el Parque Fundidora, luego de que llegara a su capacidad máxima y cerraron las entradas, sin embargo decenas de aficionados dieron portazo y fueron dispersados con gas pimienta, dejando varias personas lesionadas.

Es por eso que además de la Explanada de los Héroes, también se utilizarán el Museo de Historia Mexicana, Lab Nuevo León, la Plaza Gastronómica y los alrededores del Teatro de la Ciudad para que más aficionados puedan disfrutar del encuentro.

Samuel García explicó que el Fan Fest de Fundidora abrirá desde temprano, pero estimó que alcanzará su capacidad máxima alrededor de las 15:00 horas. A partir de las 15:30 horas se cerrarán los accesos y únicamente podrán ingresar quienes ya se encuentren dentro del recinto.

Por ello, pidió a quienes lleguen después de esa hora trasladarse a la Macroplaza, donde habrá espacio suficiente para seguir el partido.

Para que todas y todos podamos disfrutar del 5° partido de México con la seguridad necesaria, se habilitaran más espacios públicos en donde se transmitirá el partido.



Escucha este mensaje: pic.twitter.com/tOFVrciGUb — Samuel García (@samuel_garcias) July 2, 2026

Preparan más sedes para evitar aglomeraciones en Nuevo León

El Gobierno estatal también analiza habilitar otros puntos en la zona metropolitana. Entre las opciones se encuentran el Parque del Agua, en Guadalupe, además de los estadios de Rayados, Tigres y Sultanes, cuyos directivos mantienen conversaciones con las autoridades para definir si podrán recibir aficionados durante el encuentro.

Asimismo, se busca que cada municipio del área metropolitana cuente con al menos un parque o plaza con pantallas para que las familias puedan reunirse a ver el partido sin recorrer grandes distancias.

Los Payasónicos cambian de fecha

Como parte del operativo, el concierto de Los Payasónicos, previsto originalmente para este domingo en Parque Fundidora, fue reprogramado para el 12 de julio.

⚠️🚧 El Parque Fundidora, en Monterrey, advirtió que ingresar sin autorización podría ser considerado allanamiento y derivar en sanciones que incluyen detención y hasta 4 años de prisión, tras incidentes en el FIFA Fan Fest™. pic.twitter.com/9b2tutxs3L — INFO7MTY (@info7mty) July 2, 2026

El cambio busca evitar que un evento familiar coincida con la gran concentración de aficionados que se espera por el partido de la Selección Mexicana.

Samuel García aseguró que la prioridad es garantizar la seguridad de los asistentes y mantener el orden durante uno de los encuentros con mayor expectativa del Mundial 2026.

¿Dónde ver EN VIVO el México vs Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra se jugará el domingo 5 de julio a las 6:00 de la tarde en el Estadio Ciudad de México.

Podrás verlo EN VIVO por Azteca 7, así como en la App y el sitio de Azteca Deportes, con la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Zague y Jorge Campos.

