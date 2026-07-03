Reportan desaparición de Alex Serna en Zihuatanejo, Guerrero: quién es el influencer que difundía denuncias ambientales

La desaparición de Alex Serna, influencer y comunicador conocido por compartir denuncias ciudadanas sobre temas ambientales en Zihuatanejo , Guerrero, mantiene en alerta a habitantes, amigos y seguidores, quienes desde hace varios días solicitan apoyo para localizarlo.

De acuerdo con personas cercanas al creador de contenido, desde hace aproximadamente 10 días se desconoce su paradero, mientras que su actividad en redes sociales permanece completamente detenida.

La preocupación aumentó porque la última publicación de Alex Serna fue realizada el 20 de junio, fecha desde la cual no volvió a compartir videos ni mensajes , una situación que quienes lo conocen consideran inusual.

Hasta el momento, tampoco existe información pública que confirme una denuncia formal por su desaparición ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

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¿Quién es Alex Serna y por qué era conocido en Zihuatanejo?

Durante los últimos años, Alex Serna ganó presencia en redes sociales por publicar videos relacionados con problemas ambientales, denuncias ciudadanas y presuntas irregularidades detectadas en distintos puntos de Zihuatanejo.

Sus contenidos abordaban temas de interés local y buscaban dar visibilidad a situaciones reportadas por habitantes del municipio, convirtiéndose en una voz seguida por cientos de usuarios interesados en asuntos ambientales y comunitarios.

En su publicación más reciente, difundida el pasado 20 de junio, el influencer expuso presuntas afectaciones ambientales en la comunidad de La Saladita.

Familiares, amigos y usuarios piden localizar al influencer

Tras difundirse su presunta desaparición, las redes sociales se llenaron de mensajes en los que ciudadanos solicitan ayuda para encontrar a Alex Serna y piden que las autoridades investiguen lo ocurrido.

Además de la falta de publicaciones en internet, personas cercanas señalaron que el comunicador tampoco ha sido visto en los sitios de Zihuatanejo que acostumbraba recorrer con frecuencia, lo que incrementó la incertidumbre sobre su situación.

Mientras tanto, la comunidad digital continúa compartiendo su fotografía y llamando a cualquier persona que cuente con información a reportarla ante las autoridades correspondientes, con el objetivo de contribuir a su pronta localización.