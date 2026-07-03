Caen más de 20 por vandalismo en Jalisco tras festejos por la Selección Mexicana; aún buscan a tres implicados

Las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana terminaron con un saldo de más de 20 personas detenidas en Jalisco por diversos actos de vandalismo. Aunque la mayoría de los eventos deportivos transcurrieron sin incidentes, las autoridades confirmaron que aún buscan a tres presuntos responsables identificados por participar en los disturbios.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que estas tres personas ya fueron ubicadas y se giraron alertas para impedir su ingreso a futuros eventos masivos en caso de ser detectadas.

¿Por qué hubo detenidos tras las celebraciones en Jalisco?

De acuerdo con las autoridades, los incidentes se concentraron al término del partido entre México y Ecuador de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, cuando un grupo de personas protagonizó actos de vandalismo en distintos puntos del estado.

Juan Pablo Hernández explicó que las investigaciones continúan para localizar a otros tres involucrados plenamente identificados.

Mientras tanto, el operativo de seguridad se mantendrá reforzado durante los próximos eventos con filtros de acceso para detectar a quienes hayan participado en los desmanes.

Autoridades atribuyen los disturbios en Jalisco al consumo de alcohol

El coordinador estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, señaló que durante los eventos relacionados con el torneo se ha atendido a más de 2 millones de asistentes, por lo que consideró que los hechos registrados representan una proporción mínima.

Explicó que, de los detenidos, nueve fueron asegurados por actos de vandalismo, mientras que el resto enfrentó faltas administrativas menores.

Las autoridades estiman que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas e, incluso, de drogas pudo influir en el comportamiento de quienes participaron en los daños.

¿Cuál es la situación legal de los detenidos?

La Fiscalía del Estado informó que cuatro menores de edad ya fueron entregados a sus familiares.

En tanto, cinco adultos permanecen bajo investigación mientras el Ministerio Público determina su situación jurídica. El resto de los involucrados enfrentó procedimientos por infracciones administrativas.

Las autoridades reiteraron que continuarán revisando videos y evidencia para identificar a más personas relacionadas con los actos vandálicos.

¿Qué ocurrió con la escultura dañada en Zapopan?

Uno de los hechos que marcó la jornada ocurrió en el Centro de Zapopan, donde un hombre de 25 años fue detenido por policías municipales tras ser sorprendido dañando una escultura instalada como parte de las actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

#CopaMundial2026 #Seguridad ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 🚨 Un poblano de 25 años fue detenido en Zapopan tras dañar una escultura de balones instalada en el Centro Histórico como parte de las actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. 👮‍♂️ Elementos de la Policía lo sorprendieron golpeando la pieza durante un operativo preventivo en el andador 20 de Noviembre. La escultura será restaurada por la Dirección de Cultura. El reporte de Oscar Morales. #Zapopan

Según el reporte oficial, el sujeto fue detectado durante un recorrido de vigilancia sobre el andador 20 de Noviembre, donde presuntamente golpeaba una estructura decorativa conformada por balones de fútbol.

La detención ocurrió dentro del operativo preventivo implementado para mantener el orden durante las celebraciones, y el hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

