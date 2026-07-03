¡Impactante explosión! Pipa envuelta en llamas desata caos y cierre total en autopista de Guerrero; hay lesionados

La explosión de una pipa que presuntamente transportaba combustible provocó una fuerte movilización de corporaciones de emergencia sobre la autopista Puente de Ixtla-Iguala, en Guerrero, donde además se reportó el cierre total de la circulación mientras continúan las labores de atención y evaluación de riesgos.

El accidente ocurrió la tarde de este viernes en las inmediaciones del kilómetro 40, cerca del paraje conocido como Agua del Toro, una zona ubicada entre las comunidades de Los Amates y Buenavista. El siniestro también dejó varios vehículos particulares afectados por el fuego y una enorme columna de humo que fue visible desde distintos puntos de la región.

De manera preliminar, autoridades informaron que al menos cinco personas fueron atendidas por paramédicos en el lugar. Hasta el momento no se ha confirmado si las lesiones fueron de gravedad.

El fuego alcanzó vehículos que circulaban cerca de la pipa

Los primeros reportes indican que la unidad de carga habría perdido el control al tomar una curva considerada de alta peligrosidad por habitantes y conductores frecuentes de la zona. Tras la volcadura, la pipa se incendió y posteriormente ocurrió una explosión que alcanzó a otros automóviles que transitaban por ese tramo carretero.

En redes sociales comenzaron a difundirse videos y fotografías captados por automovilistas, donde se observa el intenso incendio consumiendo la pipa y al menos dos vehículos particulares, mientras una densa nube de humo negro se elevaba sobre la autopista.

Algunos conductores señalaron que ese tramo registra constantemente percances debido a la velocidad con la que circulan vehículos de carga pesada.

🚨#AlertaADN



Debido al choque e incendio de una pipa y varios automóviles, se encuentra cerrada la autopista Puente de Ixtla-Iguala, a la altura del kilómetro 38; se desconoce si hay lesionados https://t.co/NVzLeGUoMQ pic.twitter.com/db0fMEvkT8 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 3, 2026

CAPUFE mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos

Debido al riesgo que representaba el incendio, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó el cierre total de la autopista en ambos sentidos mientras se realizaban las maniobras para sofocar el fuego y retirar las unidades dañadas.

La dependencia pidió a los automovilistas utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos. Quienes viajan con dirección a Puente de Ixtla deben desviarse a la altura de la plaza de cobro de Iguala, mientras que quienes se dirigen hacia Iguala pueden hacerlo desde el kilómetro 25, en las inmediaciones del poblado de Zacapalco.

Por su parte, el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, Roberto Arroyo Matus, explicó que aún no ha sido posible confirmar con certeza qué sustancia transportaba la pipa, aunque existe la presunción de que se trataba de gasolina.

Más tarde, Protección Civil estatal informó que el incendio fue completamente controlado. El reporte preliminar señala que el fuego consumió una pipa de doble remolque, presuntamente utilizada para el transporte de combustible, además de dos vehículos particulares.