Madre termina en la patrulla: la acusan de quedarse con el dinero de una graduación de primaria en Nuevo León

Una mujer fue detenida por policías municipales luego de que padres de familia la señalaran por presuntamente quedarse con el dinero destinado a la graduación de alumnos de la primaria Federico García Lorca, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Según los denunciantes, durante varios meses cada familia aportó alrededor de 4 mil pesos para cubrir los gastos de la ceremonia y la fiesta de graduación. Sin embargo, al acercarse la fecha del evento, descubrieron que el salón contratado no había recibido el pago completo.

La situación generó inconformidad entre los padres, quienes aseguraron que existía un adeudo cercano a 33 mil pesos, cantidad que ponía en riesgo la realización del festejo de fin de cursos.

¿Cómo ocurrió la detención de la mujer en Nuevo León?

La detención se realizó el miércoles y quedó registrada en video. Las imágenes muestran el momento en que elementos de la Policía Municipal aseguran a la mujer mientras varios padres de familia observan la escena.

🎓🚔 Una mujer fue detenida tras ser señalada por padres de familia de presuntamente quedarse con el dinero de la graduación de una primaria en Juárez. El salón reportó un adeudo de casi 33 mil pesos y el caso ya es investigado. https://t.co/peUZvlZIlC pic.twitter.com/wDFC0kbZHZ — INFO7MTY (@info7mty) July 3, 2026

El video comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la responsabilidad del manejo del dinero y la importancia de transparentar los recursos recaudados para eventos escolares.

Hasta ahora, las autoridades no han informado cuál será la situación jurídica de la detenida ni han revelado si ya existe una denuncia formal presentada por los afectados.

¿Qué delito podría enfrentar y cuál es la sanción en Nuevo León?

Si durante las investigaciones se acredita que la mujer recibió el dinero con el compromiso de administrarlo para la graduación y lo utilizó para un fin distinto o se lo apropió, podría configurarse el delito de abuso de confianza, previsto en el Código Penal de Nuevo León.

Este delito puede castigarse con penas de prisión, multas y la obligación de reparar el daño, aunque la sanción depende del monto involucrado y de lo que determine el Ministerio Público y, en su caso, un juez. Si la investigación arroja elementos distintos, las autoridades podrían reclasificar el delito conforme avance el proceso.

Los padres de familia exigen que se les devuelva el dinero y que las autoridades esclarezcan qué ocurrió con las aportaciones realizadas durante meses para la graduación de sus hijos.

