Familia intenta salvar su auto, pero se lo llevó la corriente de agua tras fuertes lluvias en Querétaro

Las fuertes lluvias que azotaron el municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, provocaron la crecida de un arroyo en la comunidad de Ahuacatlán de Guadalupe, donde un automóvil fue arrastrado por la corriente ante la mirada de una familia que intentaba salvar su carro.

Las imágenes muestran los instantes de tensión que vivieron los ocupantes del vehículo, quienes lograron ponerse a salvo mientras el agua aumentaba de nivel. Aunque varias personas intentaron evitar que el carro fuera arrastrado, la fuerza de la corriente terminó por vencer cualquier esfuerzo.

¿Qué pasó en Ahuacatlán de Guadalupe, Querétaro?

El incidente ocurrió luego de las intensas lluvias registradas en la zona serrana de Querétaro, donde el caudal de un arroyo creció rápidamente y sorprendió a quienes transitaban por el lugar.

En el video que circula en redes sociales se observa un automóvil rojo siendo arrastrado poco a poco por la corriente, mientras varias personas permanecen sujetas a una esquina para evitar ser llevadas por el agua.

Los intentos por rescatar el vehículo fueron insuficientes y terminó desapareciendo río abajo.

¡Tragedia tras tragedia!🚨

Luego de las fuertes lluvias, en el municipio de Pinal de Amoles, en Querétaro, se viralizó la érdida de una familia que luchó con todo, sin embargo, perdió su auto que se fue arrastrado en el agua por la increíble fuerza de la corriente⚠️ pic.twitter.com/kshZqZW1DI — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 2, 2026

¿Qué informó Protección Civil sobre el auto arrastrado?

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro confirmó que dos vehículos resultaron afectados durante el incidente, uno pudo ser recuperado, mientras que el otro fue arrastrado por la corriente junto con una motocicleta.

Las autoridades realizaron recorridos de evaluación en coordinación con corporaciones municipales y estatales para revisar las afectaciones y reforzar las medidas preventivas.

De manera preliminar, no se reportan personas lesionadas, desaparecidas ni daños en viviendas, aunque las zonas de mayor riesgo permanecen acordonadas y el monitoreo del cauce continúa.

Protección Civil pidió a la población evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya que el nivel del agua puede aumentar en cuestión de minutos y representar un riesgo.

Las autoridades también recomendaron mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia mientras continúan las lluvias en la región.

