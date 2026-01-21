Astrid y su hijo fueron asesinados en Zapopan; a casi un año capturan al presunto responsable en Veracruz

Astrid Cruz y su hijo Ángel Fernando fueron asesinados la madrugada del 3 de marzo de 2025 dentro de su vivienda en el fraccionamiento Capital Norte, en Zapopan. En el mismo ataque, su otra hija, Isabella de 10 años resultó gravemente herida. El caso conmocionó a Jalisco por la brutalidad con la que se cometió y por la huida del presunto agresor.

Este miércoles, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la captura en Veracruz de Eduardo Salvador “N”, expareja de Astrid y señalado como presunto responsable del ataque. La detención se logró tras meses de investigación y labores de inteligencia coordinadas entre autoridades de ambas entidades.

De acuerdo con la Fiscalía , el detenido será trasladado a Jalisco para enfrentar cargos por feminicidio en agravio de la mujer, homicidio del adolescente de 16 años y tentativa de feminicidio contra la niña sobreviviente.

El ataque que cobró la vida de Astrid y Ángel Fernando

Las indagatorias establecen que el ataque ocurrió al interior de la casa familiar, donde las víctimas fueron agredidas con un martillo. Tras los hechos, el presunto agresor huyó y permaneció prófugo durante varios meses, lo que detonó una intensa búsqueda.

Mientras que la hija menor de Astrid , Isabella de 10 años, fue localizada con vida en otra habitación de la vivienda, con heridas de gravedad, entre ellas fracturas y golpes en el rostro. Fue trasladada de emergencia a un hospital, donde recibió atención médica especializada.

La Fiscalía informó que el caso fue atendido desde el primer momento por la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios y la Vicefiscalía en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, lo que permitió identificar al presunto responsable y obtener una orden de aprehensión.

Antecedentes del detenido

Las autoridades señalaron que Eduardo Salvador “N” cuenta con antecedentes en el estado de Sinaloa, relacionados con hechos previos en los que también murió una mujer que era su pareja.

Y respecto al caso de Astrid Cruz , la Fiscalía de Jalisco subrayó que no habrá impunidad en este caso y que el proceso judicial continuará hasta que se alcance una resolución conforme a derecho.