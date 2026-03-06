Detienen a “El Chaparro”, presunto integrante de La Familia Michoacana que operaba al sur de la CDMX

Vinculado a La Familia Michoacana: Una nueva detención vinculada con una presunta célula criminal que operaba al sur de la capital fue informada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX). Agentes de la Policía de Investigación aprehendieron a Ángel “N”, alias “El Chaparro”, por su probable participación en el delito de asociación delictuosa agravada.

Detienen a "El Chaparro" por extorsión, cobro de piso y venta de drogas

De acuerdo con las investigaciones, el imputado es señalado como probable integrante de una célula del grupo criminal La Familia Michoacana, presuntamente relacionada con delitos de alto impacto como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y diversos hechos violentos con presencia en las alcaldías Milpa Alta y Tláhuac, además de municipios del Estado de México y Morelos.

La aprehensión se realizó en la alcaldía Tláhuac y se suma a otras capturas recientes relacionadas con el mismo caso.

Entre ellas, la de Arturo Ángel “N”, alias “El Ayala”, detenido el 19 de febrero en Ixtapaluca, Estado de México, así como la de Juan “N”, alias “El Seven”, detenido el 26 de febrero. Ambos ya fueron vinculados a proceso por el mismo delito.

Tras su captura, Ángel “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación jurídica. La Fiscalía capitalina informó que las investigaciones continúan.

Extorsión y cobro de piso en la CDMX

La extorsión y el cobro de piso se han convertido en delitos que afectan a la mayoría de comerciantes y habitantes en diversas zonas del país.

Grupos delictivos suelen exigir pagos periódicos a cambio de permitir operar negocios o brindar supuesta “protección”.

De acuerdo con investigaciones de autoridades, algunas células vinculadas con La Familia Michoacana han sido señaladas por presuntamente realizar este tipo de prácticas en regiones donde mantienen presencia, como en zonas de Milpa Alta y Tláhuac, en la Ciudad de México.

Estos delitos son considerados de alto impacto debido a las afectaciones económicas y de seguridad que generan en las comunidades.