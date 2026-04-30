¿A qué hora inicia la megamarcha de la CNTE en CDMX? Mapa de calles afectadas y alternativas viales para este viernes

¡En pleno puente! Maestros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmaron una megamarcha en calles de la Ciudad de México para este 1 de mayo 2026, colapsando distintas zonas de la capital del país; estas serán las afectaciones viales.

Los profesores exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, un alto a la precarización laborar y a la defensa de la seguridad social de los trabajadores.

¿A qué hora inicia la megamarcha de la CNTE en CDMX este viernes?

La megamarcha de maestros de la CNTE en CDMX iniciará alrededor de las 9:00 horas de este viernes 1 de mayo 2026 , partiendo desde el Ángel de la Independencia.

Se espera que los agremiados comiencen a reunirse al menos unas horas antes del inicio de la manifestación, por lo que el caos vial en la CDMX podría comenzar desde las primeras horas del día.

Mapa de las calles afectadas por megamarcha de la CNTE este 1 de mayo 2026

¡No te quedes atorado en el tráfico! La Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que la megamarcha de maestros dará inicio en el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la CDMX.

Estas son las calles que podrían verse afectadas por los manifestantes de este viernes 1 de mayo 2026, ¿cuáles son?



Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Circuito Plaza de la Constitución

Por ahora no se sane si las y los maestros de la CNTE realizarán algún mitin después de llegar al Zócalo de la capital del país.

Alternativas viales por la megamarcha de la CNTE en CDMX

Se espera que la megamarcha de maestros afecte vialidades importantes de la Ciudad de México, por lo que te compartimos las alternativas viales para este viernes 1 de mayo 2026.



Circuito Interior - La mejor opción para rodear la zona de conflicto.

La mejor opción para rodear la zona de conflicto. Avenida Chapultepec - Para quienes se mueven hacia el poniente o el centro-sur.

Para quienes se mueven hacia el poniente o el centro-sur. Eje 1 Norte - Útil para cruzar de oriente a poniente por la zona de Tepito/Guerrero.

Útil para cruzar de oriente a poniente por la zona de Tepito/Guerrero. Eje 1 Oriente (Circunvalación) - Para evitar la zona del Zócalo por el lado este.

Para evitar la zona del Zócalo por el lado este. José María Izazaga - Si vienes del sur y necesitas cruzar hacia el oriente.

En caso de utilizar transporte público, toma en cuenta que algunas rutas podrían presentar cierres o retrasos, por lo que se recomienda mantenerse atento a las cue tas oficiales de cada uno de los medios de transporte.