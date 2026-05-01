CDMX se queda sin agua: alcaldías afectadas por corte y la fecha clave para el regreso del servicio

El corte de agua en la Ciudad de México (CDMX) afectará a diversas alcaldías, generando preocupación entre miles de habitantes que dependen del suministro diario. Las autoridades ya dieron a conocer qué zonas tendrán interrupciones, así como la fecha estimada en que el servicio comenzará a restablecerse, por lo que es clave tomar precauciones y mantenerse informado ante cualquier actualización.

Alcaldías con corte de agua hoy 30 de abril

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó sobre afectaciones en el suministro de agua potable en distintas zonas de la Ciudad de México debido a trabajos de mantenimiento.

En la alcaldía Iztapalapa, personal técnico realiza labores en el equipo electromecánico del pozo Panteón Civil 3, lo que provocará la suspensión del servicio en la colonia San Juan Cerro.

Se prevé que el suministro quede restablecido el domingo 3 de mayo a las 20:00 horas, una vez concluidas las intervenciones.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @Alc_Iztapalapa:



👷‍♀️El personal técnico de SEGIAGUA realiza trabajos de mantenimiento en el equipo electromecánico del pozo Panteón Civil 3, por lo que suspende su operación.



🛠️ Se prevé una… pic.twitter.com/35QU0QKMWh — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 30, 2026

Por otra parte, en la alcaldía La Magdalena Contreras, se llevan a cabo trabajos para la colocación de una válvula de flotador en el tanque El Ocotal, lo que ocasionará interrupciones en las colonias El Ocotal y El Ermitaño.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @ALaMagdalenaC:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos para colocar la válvula del flotador en el tanque El Ocotal.



🛠️Se prevé una interrupción en el suministro de agua potable en las… pic.twitter.com/xffWVcm9G5 — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 30, 2026

En este caso, el servicio de agua potable se restablecerá a las 00:00 horas del 1 de mayo. En ambas alcaldías, las autoridades indicaron que, de ser necesario, los vecinos pueden solicitar el apoyo de pipas de agua a través de la Línea H2O marcando *426.

¿Cómo pedir una pipa de agua en la CDMX?

La SEGIAGUA puso a disposición la *Línea H2O 426, a la que se puede llamar para solicitar el servicio gratuito de pipas de agua.

Se recomienda realizar la solicitud con anticipación, ya que el número de pipas es limitado y la demanda podría ser alta.

Para solicitarla necesitas: el número de la calle, colonia, número, alcaldía, referencia visual, código postal, nombre, número telefónico, metros de distancia de la cisterna a la acera, capacidad de la cisterna y horario para recibir el servicio.

La pipa de agua también puede ser solicitada al número de Locatel: 55 5658 1111 *0311; sin embargo, algunas personas consideran que es más rápido realizarlo vía X.