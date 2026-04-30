¿Usas la misma tarjeta? Esto necesitas para el Tren Suburbano y el acceso al AIFA

El arranque del llamado Tren Felipe Ángeles no solo abrió una nueva ruta hacia el aeropuerto, también puso sobre la mesa una duda clave para los usuarios: ¿es el mismo sistema que el Tren Suburbano de siempre o hay que reaprender desde cero? La respuesta corta: sí hay diferencias… y conviene tenerlas claras antes de pasar el torniquete.

¿Qué tarjeta se usa en el Tren Suburbano?

El Tren Suburbano que corre de Buenavista a Cuautitlán mantiene su esquema tradicional: se accede con su propia tarjeta recargable. Este plástico es exclusivo del sistema y funciona bajo un modelo de cobro por distancia, donde el usuario paga al entrar y, dependiendo del trayecto, liquida una diferencia al salir.

Es decir, no hay cambios en ese frente. Si ya eres usuario frecuente, puedes seguir usando tu misma tarjeta sin problema en este tramo.

¿Se necesita la misma tarjeta para el acceso al AIFA?

Aquí viene el primer giro. No, no puedes usar la tarjeta del Suburbano para ingresar al Tren Felipe Ángeles… al menos por ahora.

Durante sus primeras semanas de operación, el acceso al servicio que conecta con el AIFA se realiza únicamente con la tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México, la misma que sirve para Metro, Metrobús y otros sistemas.

La promesa oficial es que en el futuro ambos sistemas estarán integrados, pero hoy funcionan como dos mundos paralelos. Traducido: si planeas usar ambos trenes, necesitarás cargar con dos tarjetas.

¿Dónde comprar o recargar la tarjeta?

Otro punto clave y potencialmente frustrante si no lo sabes es que los sistemas de recarga también están separados.

Las máquinas del Tren Felipe Ángeles no permiten recargar la tarjeta del Suburbano, y las del Suburbano tampoco aceptan la tarjeta de Movilidad Integrada. No hay cruce posible.

Así que la recomendación práctica es simple: planea con anticipación. Llevar saldo en ambas tarjetas puede ahorrarte filas, contratiempos… y uno que otro coraje.

Tarifas del Tren Suburbano y conexión al aeropuerto

En cuanto al bolsillo, hay diferencias que también pesan. El Tren Suburbano mantiene su esquema actual: un cobro inicial de 11.50 pesos al ingresar, y un cargo adicional si el viaje supera cierto número de estaciones.

Por su parte, el Tren Felipe Ángeles arrancó con tarifas promocionales:



11.50 pesos para trayectos que no llegan al aeropuerto

45 pesos para viajes que conectan directamente con el AIFA

Este esquema estará vigente durante los primeros 30 días, con la expectativa de ajustes hacia finales de mayo.

Diferencias entre ambos servicios de transporte

Aunque comparten origen en Buenavista, no son el mismo servicio.

El Tren Suburbano opera como un sistema consolidado, con reglas claras y una tarjeta propia. El Tren Felipe Ángeles, en cambio, nace como una extensión estratégica hacia el aeropuerto, pero con integración aún incompleta.

Las diferencias no son menores: tarjetas distintas, puntos de recarga separados y tarifas específicas según destino. En la práctica, esto obliga al usuario a adaptarse.

La buena noticia es que el objetivo a mediano plazo es unificar la experiencia. La mala es que todavía no sucede.