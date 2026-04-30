Las cifras de Rocha Moya: Así ha hundido a Sinaloa en narcoviolencia durante su mandato

Desde el inicio de la gestión de Rubén Rocha Moya el 1 de noviembre de 2021, el estado de Sinaloa ha enfrentado un deterioro crítico en sus indicadores de seguridad y estabilidad económica.

Al analizar el desempeño de su administración entre los años 2021 y 2025, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de Economía revelan un panorama alarmante de violencia creciente y desinversión.

Radiografía de la violencia en Sinaloa: Delitos al alza

En el comparativo de años completos entre 2021 y 2025, Sinaloa ha registrado incrementos de doble dígito en delitos de alto impacto que golpean directamente a la ciudadanía:



Homicidios dolosos: Aumentaron un 64% .

Aumentaron un . Feminicidios: Se dispararon un 86% .

Se dispararon un . Secuestros: Registraron un alza del 83% .

Registraron un alza del . Robo total: Presentó un incremento del 62% .

Presentó un incremento del . Lesiones: Subieron un 71%.

Nada que defender: Gestión de Rocha Moya en Sinaloa marcada por violencia y desplome económico.



La administración de Rubén Rocha Moya presenta un balance alarmante con incrementos drásticos en la incidencia delictiva entre 2021 y 2025.



Los homicidios dolosos subieron un 64%,… pic.twitter.com/Hh17TETG3P — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 30, 2026

Cifras acumuladas de delitos en Sinaloa (2021 - marzo 2026)

La acumulación de delitos durante este periodo refleja un promedio diario de violencia que no cesa. Según los datos más recientes recopilados por el equipo de Azteca Noticias a través del Secretariado Ejecutivo, Sinaloa promedia 4 homicidios diarios y 25 robos cada 24 horas.



Delito Total Promedio Mensual Homicidios (Totales) 7,376 117 al mes Homicidios Dolosos 4,162 66 al mes Lesiones 21,553 342 al mes Robo Total 47,338 751 al mes Feminicidios 195 1 cada 3 días Secuestros 38 1 cada 2 meses

El desplome económico: Inversión y Remesas en picada

La crisis de seguridad ha permeado en la confianza económica del estado. Los indicadores de flujo de capital muestran que Sinaloa ha dejado de ser un destino atractivo y seguro para el dinero extranjero y el apoyo de los connacionales.

Inversión Extranjera Directa (IED)

La Inversión Extranjera Directa en la entidad sufrió una caída estrepitosa del 42%. En 2021, el estado recibía 544 millones de dólares, cifra que se desplomó a apenas 316 millones de dólares para el cierre de 2024.

Caída en las Remesas

Incluso el ingreso por remesas, vital para miles de familias sinaloenses, ha retrocedido significativamente bajo el mandato de Rocha Moya. De los 1,187 millones de dólares recibidos en 2021, la cifra cayó un 54%, llegando a menos de la mitad con solo 556 millones de dólares en 2025.

Este balance de cuatro años de administración muestra un Sinaloa donde la violencia se normaliza en las estadísticas diarias, mientras los pilares de su economía se debilitan ante la falta de garantías y seguridad jurídica