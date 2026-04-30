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Las cifras de Rocha Moya: Así ha hundido a Sinaloa en narcoviolencia durante su mandato

La crisis en Sinaloa tiene nombre y apellido: Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos como narcopolítico, ha sumido al estado en una ola de violencia reflejada en números.

Sinaloa en cifras: Número de homicidios, secuestros y robos con Rubén Rocha Moya
Sinaloa en cifras: Número de homicidios, secuestros y robos con Rubén Rocha Moya

Escrito por: Carlos Alberto Pérez

Con información de: Alex Huitrón

Desde el inicio de la gestión de Rubén Rocha Moya el 1 de noviembre de 2021, el estado de Sinaloa ha enfrentado un deterioro crítico en sus indicadores de seguridad y estabilidad económica.

Al analizar el desempeño de su administración entre los años 2021 y 2025, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de Economía revelan un panorama alarmante de violencia creciente y desinversión.

Radiografía de la violencia en Sinaloa: Delitos al alza

En el comparativo de años completos entre 2021 y 2025, Sinaloa ha registrado incrementos de doble dígito en delitos de alto impacto que golpean directamente a la ciudadanía:

  • Homicidios dolosos: Aumentaron un 64%.
  • Feminicidios: Se dispararon un 86%.
  • Secuestros: Registraron un alza del 83%.
  • Robo total: Presentó un incremento del 62%.
  • Lesiones: Subieron un 71%.

Cifras acumuladas de delitos en Sinaloa (2021 - marzo 2026)

La acumulación de delitos durante este periodo refleja un promedio diario de violencia que no cesa. Según los datos más recientes recopilados por el equipo de Azteca Noticias a través del Secretariado Ejecutivo, Sinaloa promedia 4 homicidios diarios y 25 robos cada 24 horas.

DelitoTotal Promedio Mensual
Homicidios (Totales)7,376117 al mes
Homicidios Dolosos4,16266 al mes
Lesiones21,553342 al mes
Robo Total47,338751 al mes
Feminicidios1951 cada 3 días
Secuestros381 cada 2 meses

El desplome económico: Inversión y Remesas en picada

La crisis de seguridad ha permeado en la confianza económica del estado. Los indicadores de flujo de capital muestran que Sinaloa ha dejado de ser un destino atractivo y seguro para el dinero extranjero y el apoyo de los connacionales.

Inversión Extranjera Directa (IED)

La Inversión Extranjera Directa en la entidad sufrió una caída estrepitosa del 42%. En 2021, el estado recibía 544 millones de dólares, cifra que se desplomó a apenas 316 millones de dólares para el cierre de 2024.

Caída en las Remesas

Incluso el ingreso por remesas, vital para miles de familias sinaloenses, ha retrocedido significativamente bajo el mandato de Rocha Moya. De los 1,187 millones de dólares recibidos en 2021, la cifra cayó un 54%, llegando a menos de la mitad con solo 556 millones de dólares en 2025.

Este balance de cuatro años de administración muestra un Sinaloa donde la violencia se normaliza en las estadísticas diarias, mientras los pilares de su economía se debilitan ante la falta de garantías y seguridad jurídica

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