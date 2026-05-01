Ruta de escape que siguió suegra de Carolina Flores, exreina de belleza: así llegó a Venezuela

Luego de la detención de Erika María Guadalupe, acusada del feminicidio de la exreina de belleza de Ensenada, Baja California, Carolina Flores, han surgido nuevos detalles sobre la ruta que siguió para huir del país.

La mujer logró salir de México y refugiarse en una residencia de Caracas, Venezuela, donde permaneció prófuga desde el 15 de abril, tras dispararle a su nuera en un apartamento de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX).

Cabe recordar que el crimen no fue denunciado de inmediato por el esposo de Carolina, tiempo suficiente para que Erika pudiera escapar.

¿Qué ruta siguió la suegra de Carolina Flores? Así llegó a Venezuela

La detención de Erika, quien también fuera excandidata a regidora por el municipio de Ensenada, se dio a conocer por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México este miércoles 29 de abril, luego de que se emitiera una ficha roja por la Interpol.

De acuerdo con las investigaciones, la acusada disparó en varias ocasiones contra Carolinay y, tras el crimen, abandonó el lugar con sus maletas y abordó un taxi.

Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María… pic.twitter.com/3TDW5dZGDT — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 30, 2026

Su ruta de escape incluyó una escala en Panamá antes de llegar a Venezuela el 16 de abril, apenas un día después del asesinato. Al mismo tiempo, el hijo de la mujer presentó la denuncia ante la Fiscalía de la CDMX.

Una vez en Caracas, autoridades la retuvieron por desacato, lo que permitió mantenerla bajo vigilancia mientras se emitía la alerta internacional en su contra.



11 de abril: Viaja en auto desde Baja California a la CDMX.

15 de abril: Llega al departamento de su hijo y su nuera, donde comete el crimen..

16 de abril: Pasa por Panamá para llegar a Venezuela.

29 de abril: Es detenida en Caracas por el delito de feminicidio.

"Ella te robó": Así ocurrió el crimen contra exreina de belleza en CDMX

Cámaras de seguridad captaron el momento en que Carolina y su suegra conversaban con aparente normalidad dentro del departamento, en donde también se encontraba el esposo junto con su bebé.

En un punto, Erika le pidió agua; cuando la joven se dirigió a la cocina, la agresora sacó un arma y le disparó en varias ocasiones. Segundos después, Alejandro, esposo de Carolina, entró con su bebé en brazos al escuchar las detonaciones.

“¿Qué fue eso?”, preguntó, y al ver la escena cuestionó a su madre: “¿Qué hiciste, mamá?”. Ella respondió: “Nada me hizo enojar”. "Ella te robó, tú eres mío".

😔📢 Reyna Gómez, la mamá de la exreina de belleza Carolina Flores, reveló que su yerno Alejandro Sánchez le avisó del feminicidio. Gómez le mandó un mensaje directo a la suegra de su hijo diciendo que tenga el valor de entregarse#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin |… pic.twitter.com/qfoar2T4Oe — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 25, 2026

Lo que refuerza la versión de la familia de la víctima, que sostiene que entre ambas existían conflictos previos. Actualmente, la detenida permanece bajo resguardo de la Interpol, en espera de los trámites para su extradición a México.