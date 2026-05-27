Hombre muere dentro de centro comercial en Gustavo A. Madero, CDMX; cayó mientras caminaba con su familia

La tarde de este martes se registró una movilización policiaca y de servicios de emergencia dentro de la Plaza Comercial Vista Norte, en la colonia Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que un hombre se desplomara repentinamente mientras recorría el lugar acompañado de sus familiares.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima caminaba por uno de los pasillos del centro comercial cuando comenzó a sentirse mal y cayó frente a decenas de personas que se encontraban en la plaza. El momento generó confusión entre visitantes y trabajadores, quienes solicitaron apoyo inmediato a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos arribaron minutos después para intentar reanimarlo. Durante varios minutos realizaron maniobras de primeros auxilios frente a clientes y familiares del hombre; sin embargo, los esfuerzos fueron insuficientes y finalmente se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

🚨 Un hombre murió la tarde de este martes dentro de la Plaza Comercial Vista Norte, en la colonia Zacatenco, @TuAlcaldiaGAM



La víctima se desvaneció repentinamente mientras caminaba con su familia. Paramédicos intentaron reanimarlo sin éxito y fue declarado sin signos vitales.… pic.twitter.com/wi9ncMNHEe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 27, 2026

SSC acordona la zona tras muerte en Plaza Vista Norte

Tras la confirmación del fallecimiento, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acordonaron parte del área para permitir el trabajo de los servicios periciales y evitar el paso de curiosos.

Más tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudió al centro comercial para iniciar las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento del cuerpo.

La escena provocó expectación entre quienes se encontraban en el sitio, especialmente porque el hombre perdió la vida en una zona concurrida y en pleno horario de actividad comercial.

Autoridades investigan las causas de muerte en plaza de Zacatenco

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han informado oficialmente qué provocó la muerte del hombre. De manera preliminar, no se reportaron signos de violencia visibles, aunque será la necropsia de ley la que determine las causas exactas del deceso.

El caso quedó bajo investigación mientras familiares de la víctima permanecieron en el lugar realizando los trámites correspondientes ante las autoridades ministeriales.