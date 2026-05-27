Cierre de estaciones en la Línea 2 del Metro CDMX: Retrasos y lento avance en la Línea 3 y 9
El Metro CDMX comienza una jornada caótica, reportando el cierre de cuatro estaciones de la Línea 2, así como avance lento y retrasos en la Línea 3 y 9.
¡Que no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este miércoles 27 de mayo 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.
Las estaciones San Antonio Abad, Portales, Nativitas y Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 se mantienen cerradas para este miércoles; toma precauciones.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 27, 2026
Las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que los trenes no hacen ascenso ni descenso de usuarios.
Asimismo, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2… pic.twitter.com/sBT6ZvPlz4
¿Qué líneas del Metro CDMX tienen fallas hoy? Cierres y retrasos para este miércoles
Retrasos en Cuatro Caminos
Usuarios reportan retrasos de más de 10 minutos en Cuatro Caminos; piden agilizar el servicio en la estación, pues los vagones se encuentran casi llenos.
Casi 10 minutos esperando a que el tren salga de Cuatro Caminos pic.twitter.com/wpn1zoHr04— Andrea Vásquez (@And_3096) May 27, 2026
Sin avance en la Línea 4
Usuarios aseguran que no hay avance de trenes en la Línea 4, afirman que no hay alta afluencia en las estaciones, por lo que piden que se agilice el servicio.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 4. Permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 27, 2026
Alta afluencia en la Línea 3; piden agilizar el servicio
Se reporta alta afluencia en la Línea 3, usuarios aseguran que los tres tardan en pasar; piden agilizar el servicio.
El Metro CDMX explican que los retrasos se deben a la revisión de la zona de vías.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar una revisión en la zona de vías. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar y respeta la línea amarilla de seguridad.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 27, 2026
Falta de trenes en Barranca del Muerto
Usuarios reportan falta de trenes en la estación Barranca del Muerto; piden agilizar el servicio. Autoridades no han dado una explicación respecto a este problema.
8 minutos sin un tren en barranca del muerto— Carlos Vivales (@Carlos_vivales) May 27, 2026
Retrasos de 10 minutos en la Línea 9
Usuarios reportan que los trenes de la Línea 9 se detienen en cada una de las estaciones por al menos 10 minutos; piden agilizar el servicio.
Autoridades aseguran que ya se está agilizando el avance de trenes en cada una de las estaciones.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 9. Permite el libre cierre de puertas y utiliza la palanca únicamente en caso de emergencia.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 27, 2026
Retrasos y avance lento en la Línea 3
Usuarios reportan avance lento y retrasos en la Línea 3, aseguran esperar más de 15 minutos por el paso del tren en dirección a Indios Verdes.
El Metro CDMX asegura que ya está trabajando en resolver este problema.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3. Permite el libre cierre de puertas y utiliza la palanca únicamente en caso de emergencia.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 27, 2026
Cierran tres estaciones de la Línea 2, ¿cuáles son?
Se reporta el cierre de las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 debido a los trabajos de rehabilitación. Se desconoce la fecha en la que volverán abrir.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 27, 2026
Las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que los trenes no hacen ascenso ni descenso de usuarios.
Asimismo, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2… pic.twitter.com/sBT6ZvPlz4
Continúa el cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlán
La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 continúa cerrada; se recomienda tomar las siguientes alternativas en caso de ir al centro de la ciudad:
🔵 Pino Suárez y Allende de la Línea 2.
🔵 San Juan de Letrán de la Línea 8.
🔵 Bellas ]Artes de la Línea 2 y Línea 8.
#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 continúa cerrada. Para dirigirte a la zona Centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), San Juan de Letrán (Línea 8) y Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8). Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 27, 2026
¡Comienza el día con normalidad!
El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 22° C Mín. 12° C. pic.twitter.com/ouLHKFKt6x— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 27, 2026