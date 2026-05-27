Cierre de estaciones en la Línea 2 del Metro CDMX: Retrasos y lento avance en la Línea 3 y 9

¡Que no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este miércoles 27 de mayo 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.

Las estaciones San Antonio Abad, Portales, Nativitas y Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 se mantienen cerradas para este miércoles; toma precauciones.