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Cierre de estaciones en la Línea 2 del Metro CDMX: Retrasos y lento avance en la Línea 3 y 9

El Metro CDMX comienza una jornada caótica, reportando el cierre de cuatro estaciones de la Línea 2, así como avance lento y retrasos en la Línea 3 y 9.

Metro CDMX HOY 27 de mayo 2026: Retrasos y avance de trenes para este miércoles
Cierran cuatro estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX, ¿qué pasó?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez,Iván Ramírez

¡Que no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este miércoles 27 de mayo 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.

Las estaciones San Antonio Abad, Portales, Nativitas y Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 se mantienen cerradas para este miércoles; toma precauciones.

¿Qué líneas del Metro CDMX tienen fallas hoy? Cierres y retrasos para este miércoles

Retrasos en Cuatro Caminos

Usuarios reportan retrasos de más de 10 minutos en Cuatro Caminos; piden agilizar el servicio en la estación, pues los vagones se encuentran casi llenos.

Sin avance en la Línea 4

Usuarios aseguran que no hay avance de trenes en la Línea 4, afirman que no hay alta afluencia en las estaciones, por lo que piden que se agilice el servicio.

Alta afluencia en la Línea 3; piden agilizar el servicio

Se reporta alta afluencia en la Línea 3, usuarios aseguran que los tres tardan en pasar; piden agilizar el servicio.

El Metro CDMX explican que los retrasos se deben a la revisión de la zona de vías.

Falta de trenes en Barranca del Muerto

Usuarios reportan falta de trenes en la estación Barranca del Muerto; piden agilizar el servicio. Autoridades no han dado una explicación respecto a este problema.

Retrasos de 10 minutos en la Línea 9

Usuarios reportan que los trenes de la Línea 9 se detienen en cada una de las estaciones por al menos 10 minutos; piden agilizar el servicio.

Autoridades aseguran que ya se está agilizando el avance de trenes en cada una de las estaciones.

Retrasos y avance lento en la Línea 3

Usuarios reportan avance lento y retrasos en la Línea 3, aseguran esperar más de 15 minutos por el paso del tren en dirección a Indios Verdes.

El Metro CDMX asegura que ya está trabajando en resolver este problema.

Cierran tres estaciones de la Línea 2, ¿cuáles son?

Se reporta el cierre de las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 debido a los trabajos de rehabilitación. Se desconoce la fecha en la que volverán abrir.

Continúa el cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlán

La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 continúa cerrada; se recomienda tomar las siguientes alternativas en caso de ir al centro de la ciudad:

🔵 Pino Suárez y Allende de la Línea 2.
🔵 San Juan de Letrán de la Línea 8.
🔵 Bellas ]Artes de la Línea 2 y Línea 8.

¡Comienza el día con normalidad!

El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

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