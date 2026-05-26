Tormentas azotan la CDMX; activan alerta en 10 alcaldías por fuertes lluvias
Protección Civil pidió extremar precauciones por tormentas, vientos fuertes y actividad eléctrica durante la tarde y noche en la CDMX.
La tarde de este lunes se complicará para miles de capitalinos. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes, posibles granizadas y rachas de viento en varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).
Las autoridades advirtieron que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora, principalmente en zonas del sur y poniente de la capital.
Actualmente, la temperatura en la CDMX ronda los 22 grados, con ambiente de cálido a templado, aunque el panorama cambiará conforme avance la tarde.
¿Qué alcaldías tienen alerta por lluvias fuertes en CDMX?
La Alerta Amarilla fue activada para las siguientes demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
De acuerdo con Protección Civil, entre las 13:30 y las 21:00 horas se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 26/05/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta,… pic.twitter.com/Sw6OsAqIVv— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 26, 2026
¿Qué riesgos provocarán las lluvias en la capital?
Las autoridades capitalinas alertaron sobre varios riesgos derivados de las tormentas que podrían afectar la movilidad y seguridad de las personas.
Entre los principales peligros están:
- Encharcamientos en calles y avenidas
- Corrientes de agua en vialidades
- Caída de ramas, árboles y lonas
- Baja visibilidad para automovilistas
- Posibles afectaciones eléctricas por tormentas
Además, el radar meteorológico indicó que continuarán las lluvias desde el poniente de la ciudad, por lo que las precipitaciones podrían extenderse durante gran parte de la tarde y noche.
Recomendaciones para protegerte durante la tormenta
Protección Civil pidió a la población tomar precauciones para evitar accidentes durante las lluvias y tormentas eléctricas.
Estas son algunas recomendaciones importantes:
- Retira basura de coladeras dentro y fuera de casa
- Cierra puertas y ventanas
- Evita cruzar calles con corrientes de agua
- No te refugies debajo de árboles
- Evita usar paraguas con punta metálica durante tormentas eléctricas
- Desconecta aparatos eléctricos para prevenir daños por variaciones de voltaje
- Si vas manejando, cierra ventanas y evita circular por zonas inundadas
- Mantén resguardadas a tus mascotas
Las autoridades también pidieron evitar subir a azoteas o balcones durante la actividad eléctrica.
Ante el pronóstico de #lluvias fuertes para la tarde, anticipa riesgos en casa atendiendo las siguientes recomendaciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/h8VqO2XUex— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 26, 2026
¿Cómo estará el clima en CDMX esta noche?
El pronóstico señala que las lluvias seguirán presentes durante la noche en distintas zonas de la capital. Algunas alcaldías podrían registrar chubascos fuertes acompañados de granizo y descargas eléctricas.
Protección Civil recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales y reportar emergencias al 911 o al número 55 5683 2222.