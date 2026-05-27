¿Dónde habrá bloqueos? CNTE no cede y mantiene plantón en CDMX este miércoles

Luego de bloquear por más de 8 horas Paseo de la Reforma, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no logró llegar a ningún acuerdo con autoridades federales, por lo que mantendrán su plantón en la Ciudad de México (CDMX).

Al no lograr instalar una mesa de diálogo, el magisterio de Oaxaca advirtió cierres carreteros en el estado, mientras que este miércoles 27 de mayo trazarán los horarios y rutas de bloqueos y marchas de cara al Paro Nacional de la CNTE en junio.

CNTE mantiene plantón en CDMX este miércoles; calles afectadas

La secretaria general de la Sección 22, Yenny Orozco, señaló que las movilizaciones continuarán, luego de que no recibieron respuestas favorables de los titulares de la SEP, ISSSTE, Gobernación y el Gobierno de Oaxaca.

Señalaron que no se discutió nada durante la reunión, ya que ellos ya conocen de antemano el pliego petitorio, por lo que esperan una contestación adicional por escrito, y así trazar la ruta de la marcha.

📢 #CNTE: reunión sin avances



Tras 7 horas de diálogo con SEP, ISSSTE, Gobernación y el Gobierno de Oaxaca, la CNTE calificó como insatisfactorias las respuestas del gobierno federal.



El magisterio esperará mañana una contestación adicional por escrito para definir su plan de… pic.twitter.com/uaRJ4Q0GY7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 27, 2026

Se espera que este 27 de mayo, el magisterio convoque a una asamblea para definir las próximas acciones, entre ellas llegar al Zócalo capitalino para tener todo listo para el lunes 1 de junio, día en que estallará la huelga nacional de la CNTE.

Calles afectadas por el plantón de la CNTE en CDMX

El magisterio de Oaxaca no pudo entrar a la plancha del Zócalo tras enfrentarse al bloqueo de policías, por lo que tuvieron que instalar el campamento a lo largo de la calle 5 de mayo, casi desde el Eje Central Lázaro Cárdenas hasta la altura de Bolívar.

Por ello, se esperan afectaciones en:



Circuito Plaza de la Constitución

Eje Central Lázaro Cárdenas

Tacuba y Donceles

Avenida Juárez

CNTE advierte bloqueos en Oaxaca: desde el aeropuerto a carreteras

La Coordinadora también mantiene un plantón en la capital de Oaxaca como parte de la jornada de lucha, afectando no solo a miles de alumnos, sino también a transeúntes.

Para este tercer día del paro, el magisterio llamó a bloquear carreteras de la entidad oaxaqueña, en lo que se defina el plan de acción para el jueves y viernes.

En tanto que, continúan las afectaciones en el primer y segundo cuadro de la capital. Al respecto, la Policía Vial Estatal habilitó rutas alternas para evitar afectaciones viales:

Norte - Sur



Avenida Juárez - Constitución.

Libes - Manuel Doblado.

Sur - Norte

