Un mes de angustia sin ella: Teresa Guadalupe no aparece en CDMX y su hijo es presunto responsable

Hace un mes desapareció. Su hijo denunció que no sabía dónde estaba su mamá, pero para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, él es presunto responsable. A 30 días de ser vista por última vez, Teresa Guadalupe Molina Hernández no ha sido localizada y las dudas de su paradero aumentan.

Azteca Noticias pudo conversar con un familiar de la mujer de 55 años, quien el 25 de abril de 2026 fue reportada como desaparecida por Fernando Yael "N", su hijo, pero al caer en contradicciones en su declaración sobre lo ocurrido fue detenido y está preso en el Reclusorio Norte.

"No damos crédito de lo que está pasando": buscan a Teresa Guadalupe

Teresa Guadalupe vivían con su hijo en la calle Grabados 286, de la colonia 20 de noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza, pero según él, su madre había salido de su domicilio rumbo al Centro Histórico y no volvió a casa.

"La verdad es un momento muy difícil, muy complicado por lo que que está pasando a mi familia, ¿no? Te lo juro, estamos de que no damos crédito de lo que está pasando", exoresó el testimonio consultado, quien habló bajo anonimato.

La familia de Teresa, compartió, confía en las autoridades para que el caso se resuelva y se investigue lo que tenga que indagarse y esclareser qué pasó con la mujer que trabaja en una compañía de telefonía, a la cual ya no acudió y esto encendió las alarmas.

Hijo de Teresa Guadalupe tardó en reportar desaparición de su mamá

La desaparición de Teresa, de acuerdo con el boletín de búsqueda D/01524/2026/CBP, indica fue vista por última vez desde el 25 de abril pasado, la desaparición fue reportada el 1 de mayo de 2026.

Qué ocurrió en ese lapso de una semana se desconoce. La mujer, según la descripción de la ficha, vestía un top de tiras negro, mayones negros, calcetas blancas y tenis blancos cuando fue vista por última vez.

Sin embargo, las diligencias realizadas por personal de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE), así como los análisis de cámaras, telefonía y el trabajo de la Policía de Investigación (PDI), permitieron obtener datos que contradicen esa versión.

#DóndeEstá | Teresa Guadalupe Molina Hernández, de 55 años de edad, fue vista por última vez el pasado 25 de abril del presente año, en la su domicilio ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, #CDMX.



Si tienes información que ayude a dar con su paradero no dudes en acercarte… pic.twitter.com/XqFfoukqDs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 1, 2026

Catean casa de Teresa Guadalupe y encuentran indicios clave

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía de CDMX detuvieron a Fernando Yael "N" el 7 de mayo de 2026

en el cruce de la calle Fray Servando Teresa de Mier y calle Simón Bolívar, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, cerca de la cantina La Mundial.

El joven de 21 años es investigado por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares agravada, en perjuicio de su madre.

Como parte de la investigación, el 5 de mayo de 2026, la fiscalía cateó la casa de Teresa y se encontraron indicios biológicos que arrojan que fue agredida en el lugar.

🚨 @FiscaliaCDMX informó la detención de Fernando “N” en @A_VCarranza por su probable participación en la desaparición de su madre.



Agentes de la @PDI_FGJCDMX hallaron pruebas que contradicen su versión y, en un cateo, localizaron indicios biológicos en el domicilio.



Fue… pic.twitter.com/CB3BSIFj5a — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 8, 2026

Búsqueda de Teresa Guadalupe continúa

Luego de 30 días de que Teresa Guadalupe fue vista por última vez, su familia pide a la ciudadanía que si cuentan con algún dato que ayude a encontrarla, la informen a las autoridades oficiales a través del número 55 5484 0430.

"Chequen sus cámaras, chequen si pueden reconocer (lo que pasó) el día 25, 26, por la por la madrugada, al parecer que fue cuando cuando pasó todo (...) porque también no sabemos a ciencia cierta pasó todo", compartió.

Este caso sorprendió a la familia de la mujer de 55 años, pero a pesar de las circunstancias esperan tener respuesta y claridad de lo que pasó, así como poder encontrarla pronto.