Luto en la UAM Xochimilco por feminicidio de alumna: el caso de Cielo Beanjy y su pareja

El 22 de mayo de 2026 se confirmó su muerte, aunque no por muerte natural y habría sido víctima de feminicidio presuntamente por su pareja. Cielo Beanjy López Cortés, de 26 años, era alumna de la UAM Xochimilco, al sur de la Ciudad de México (CDMX) y su caso generó indignación en la comunidad escolar.

El día de los hechos, el presunto responsable fue detenido, sin embargo, intentó cambiar la versión de lo que pasó. Ella quedó sin vida dentro de una casa en la alcaldía Iztacalco y él fue arrestado ahí mismo, aunque buscó evadir la justicia mintiendo sobre lo que había pasado.

UAM exige justicia por el fallecimiento de alumna Cielo Beanjy

Cielo Beanjy López Cortés entró a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y era alumna de la Licenciatura de Estomatología en la Unidad Xochimilco.

Exigió a las autoridades de la CDMX, principalmente a la Fiscalía General de Justicia, que la investigación por este caso se realice con perspectiva de género, debida diligencia, con enfoque de derechos humanos y en apego a los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres, para esclarecer los hechos, que haya justicia y garantías de no repetición.

En una esquela publicada en sus redes sociales, la Casa abierta al tiempo confirmó el fallecimiento de la joven de 26 años y expresó sus condolencias a la familia y amigos de la alumna.

"La Universidad Autónoma Metropolitana lamenta el fallecimiento de Cielo Beanjy López Cortés, alumna de la Licenciatura en Estomatología de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad Xochimilco, ocurrido el 22 de mayo. La UAM expresa sus sinceras condolencias a la familia, amistades y comunidad universitaria", manifestó.

Capturan a presunto feminicida de Cielo Beanjy, alumna de la UAM?

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre que, al aparecer, agredió físicamente a su pareja, quien perdió la vida, al interior de su domicilio ubicado en calles de la alcaldía Iztacalco.

Su arresto ocurrió después de que, a través de la frecuencia de radio, los oficiales fueron informados de una persona inconsciente en una vivienda ubicada en la calle Sur 153, de la colonia Gabriel Ramos Millán.

Pareja de Cielo mintió a su suegra y cambió la versión del feminicidio

La mamá de Cielo dejó entrar a los policías, quienes al ingresar encontraron a la mujer de 26 años de edad sobre el piso.

Paramédicos de Protección Civil (PC) que arribaron al apoyo para brindarle atención nada pudieron hacer por ella y confirmaron que estaba sin vida a causa devarias lesiones en el cuerpo.

De acuerdo con los primeros reportes, momentos antes, Cielo Beanjy discutió con su pareja sentimental, quien tras esta situación salió de la casa y después regresó, pero llamó a su suegra para informarle que cuando él llegó, la encontró inconsciente.

Los oficiales detuvieron al hombre de 37 años de edad quien se encontraba en el sitio y fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Colocan altar en UAM Xochimilco por feminicidio de Cielo

A tráves de redes sociales, el Comité Feminista UAM, compartió una publicación donde dio a conocer que se colocó un altar por la muerte de Cielo.

Este fue colocado afuera del Comité y las personas que gusten colocar alguna flor y veladoras en memoria de Cielo, podrán hacerlo hasta el 29 de mayo de 2026.