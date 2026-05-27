¿Qué calles están cerradas hoy? Marchas, bloqueos y alternativas viales este miércoles 27 de mayo
Llegamos a la mitad de la semana y la capital presenta diversos cortes a la circulación. Revisa la información oficial de la SSC y OVIAL CDMX para conocer las vías alternas este miércoles 27 de mayo.
Llegamos a la mitad de la semana y transitar por la capital exige tener el radar bien encendido. Este miércoles 27 de mayo, a la intensa carga vehicular matutina se le suman diversas movilizaciones y cortes a la circulación que podrían retrasar tus tiempos de traslado.
Para que un bloqueo no te tome por sorpresa y evites los embotellamientos, en Azteca Noticias te mantenemos informado en tiempo real con los reportes oficiales del Centro de Orientación Vial (OVIAL) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Revisa qué corredores presentan afectaciones y cuáles son tus mejores alternativas viales para hoy.
Marchas CDMX hoy 27 de mayo: Tráfico, bloqueos y alternativas viales EN VIVO
Marcha sobre Isabel la Católica
Manifestantes dan inicio a marcha sobre Isabel la Católica a la altura de Fray Servando Teresa de Mier, alcaldía Cuauhtémoc. Como alternativa vial está Eje Central y Eje 2 Oriente.
Circulación en Dr. Lucio
La circulación en Dr. Lucio, cerca de la Fiscalía General de la República (FGR), se encuentra complicada a causa de la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
Calles para llegar al Zócalo se encuentran cerradas
Cerrada la circulación en vialidades inmediatas al Zócalo. Como alternativa vial Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Fray Servando T. de Mier y Lorenzo Boturini.
Cerrada la circulación de Av. 5 de Mayo
Continúa cerrada la circulación de Av. 5 de Mayo desde Eje Central Lázaro Cárdenas hasta Simón Bolívar, por presencia de manifestantes. Como alternativa vial está Eje 1 Norte y Donceles.
Volcadura en Amatenando al Sur
Movilización de servicios de emergencia por volcadura en Amatenango al Sur y Ferrocarril de Cuernavaca, col. Lomas del Pedregal, alcaldía Tlalpan.
Programa Hoy No Circula miércoles 27 de mayo
Para este miércoles 27 de mayo, las restricciones vehiculares aplican para:
- Vehículos con engomado Rojo.
- Terminación de placas 3 y 4.
- Hologramas 1 y 2. (Recuerda que los vehículos con holograma 0 y 00, así como unidades eléctricas e híbridas, circulan sin restricciones).
Marchas previstas para hoy
09:45 HORAS | Doctor Lucio
Considera a las 09:45 horas concentración de manifestantes en Doctor Lucio No. 135, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
10:00 HORAS | Avenida José María Pino Suárez
Prevista concentración de manifestantes a las 10:00 horas en Av. José María Pino Suárez No. 2, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
11:00 HORAS | Circuito Exterior
Alrededor de las 11:00 horas se espera arribo de manifestantes en Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
13:00 HORAS | Calzada del Hueso
Desde las 13:00 horas manifestantes se darán cita en Calz. del Hueso No. 1100, col. Villa Quietud, alcaldía Coyoacán.
14:00 HORAS | Prolongación Manuel Carpio
Considera concentración de manifestantes a las 14:00 horas en Prolongación Manuel Carpio No. 475, col. Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.
14:30 HORAS | Avenida San Pablo
A las 14:30 horas se espera arribo de manifestantes en Av. San Pablo Xalpa No. 180, col. San Martin Xochinahuac, alcaldía Azcapotzalco.
16:00 HORAS | Sierra Madre
Inconformes se darán cita a las 16:00 horas en Sierra Madre No. 215, col. Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.
18:00 HORAS | Calzada de Tlalpan
Se prevé manifestantes se den cita a las 18:00 horas en Calz. de Tlalpan No. 3465, col. Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.