¿Qué calles están cerradas hoy? Marchas, bloqueos y alternativas viales este miércoles 27 de mayo

09:45 HORAS | Doctor Lucio

Considera a las 09:45 horas concentración de manifestantes en Doctor Lucio No. 135, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 HORAS | Avenida José María Pino Suárez

Prevista concentración de manifestantes a las 10:00 horas en Av. José María Pino Suárez No. 2, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 HORAS | Circuito Exterior

Alrededor de las 11:00 horas se espera arribo de manifestantes en Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

13:00 HORAS | Calzada del Hueso

Desde las 13:00 horas manifestantes se darán cita en Calz. del Hueso No. 1100, col. Villa Quietud, alcaldía Coyoacán.

14:00 HORAS | Prolongación Manuel Carpio

Considera concentración de manifestantes a las 14:00 horas en Prolongación Manuel Carpio No. 475, col. Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

14:30 HORAS | Avenida San Pablo

A las 14:30 horas se espera arribo de manifestantes en Av. San Pablo Xalpa No. 180, col. San Martin Xochinahuac, alcaldía Azcapotzalco.

16:00 HORAS | Sierra Madre

Inconformes se darán cita a las 16:00 horas en Sierra Madre No. 215, col. Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

18:00 HORAS | Calzada de Tlalpan

Se prevé manifestantes se den cita a las 18:00 horas en Calz. de Tlalpan No. 3465, col. Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.