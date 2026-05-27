Alerta en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro por amenaza de bomba provoca desalojo

Momentos de alta tensión y alarma se viven en las inmediaciones del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, en la Ciudad de México, tras activarse los protocolos de emergencia debido a una presunta amenaza de bomba al interior del recinto judicial. Las primeras imágenes captadas en la zona por el camarógrafo Edgar Hernández muestran el desalojo inmediato del personal y el despliegue de seguridad perimetral.

Ante el reporte, se registra una intensa movilización de los cuerpos de emergencia capitalinos y federales. Al sitio han arribado especialistas del agrupamiento de fuerza de tarea y binomios caninos adiestrados en la detección de artefactos explosivos, quienes ya realizan las inspecciones correspondientes pasillo por pasillo dentro de las instalaciones.

#Alerta en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro



Una amenaza de bomba provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.



Al sitio acudieron binomios caninos, equipos especializados y personal de Protección Civil de la Cámara de Diputados para realizar revisiones… pic.twitter.com/o50GK6mmT9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 27, 2026

Debido a la cercanía con el recinto legislativo, personal de Protección Civil de la Cámara de Diputados se ha sumado a las tareas de apoyo, coordinando las rutas de evacuación y brindando auxilio para salvaguardar la integridad de los trabajadores y ciudadanos que se encontraban en la zona. Las vialidades aledañas presentan cortes a la circulación mientras las autoridades descartan cualquier riesgo.

#AlMomento | Se registra movilización de equipos e emergencia tras el llamado de alerta de un artefacto explosivo dentro de la Sede de San Lázaro del Poder Judicial de la Federación.



Informa: Armando Martínez (@PLATA11CDMX) pic.twitter.com/denplWlcA5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 27, 2026

Casos anteriores de amenazas de bomba en recintos de la CDMX

Este tipo de alertas se ha vuelto recurrente en las últimas semanas dentro de la infraestructura judicial. Apenas el pasado 14 de mayo, se registró una alerta por presunta amenaza de bomba en las instalaciones de Ciudad Judicial, lo que provocó el desalojo masivo de trabajadores, litigantes y visitantes como parte de los protocolos de seguridad

Posteriormente, llegó el Agrupamiento Zorros y binomios caninos especializados. Las revisiones se hicieron en oficinas, pasillos, accesos y áreas comunes sin que se localizara algun riesgo como el que se había mencionado.

Las autoridades judiciales aplican rigurosamente el protocolo de cero tolerancia ante amenazas, obligando a la interrupción total de las actividades procesales hasta que se emita el dictamen de "zona segura".