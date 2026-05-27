¡Madrugada de tensión en CDMX! Vecinos despertaron entre patrullas y humo: Cateo e incendio en casa de Iztacalco

Una madrugada de intensa movilización se vivió en calles de la alcaldía Iztacalco, esto después de un intenso operativo de fuerza federales además de un incendio en una casa de la demarcación, provocaron alarma entre vecinos, además de una amplia movilización de los cuerpos de emergencia.

Estos hechos sucedierosn en diveros puntos de la alcaldía de la Ciudad de México y mantuvieron la tensión entre los habitantes de la zona durante esta madrugada, mientras usted dormía.

¿Qué pasó durante el operativo en Viaducto La Piedad?

Uno de los hechos que más llamó la atención fue el despliegue sorpresa de elementos de seguridad federales en calles de la colonia Viaducto La Piedad. Un cateo se llevo a caco en un domicilio ubicado justo en la esquina de la calles Sur 65-A y La Coruña, en donde agentes de inteligencia cumplieron con una orden de allanamiento bajo la supervisión de un agente del Ministerio Público.

🚨 Madrugada de intensa movilización en #CDMX



Bomberos y policías atendieron un #incendio en una vivienda de la colonia Ramos Millán Sección Bramadero, en la esquina de Sur 177 y Oriente 110.



Vecinos alertaron por el humo que salía del inmueble y, tras varios minutos de… pic.twitter.com/c0Kd0436RZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 27, 2026

En el operativo también participaron elemento del Ejército Mexicano además de la Guardia Nacional, los que resguardaron el perímetro mientras se efectuaban las diligencias al interior del inmueble. Cabe decir que vecinos de la zona dijeron que despertaron durante la madrugada debido al movimiento de las patrullas y demás vehículos oficiales que bloquearon de manera parcial la circulación.

¿Hubo personas detenidas durante el cateo en la alcaldía Iztacalco?

Conforme a los primeros reportes, una persona fue detenida durante el operativo y posteriormente fue trasladada al Ministerio Público. Hasta el momento de la redacción de esta nota, las autoridades no han revelado de manera oficial los delitos que se investigan ni tampoco las actividades relacionadas con la vivienda asegurada. Después de las diligencias, personal ministerial colocó sellos de inmueble asegurado mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Incendio en vivienda provoca movilización de bomberos

Horas más tarde, otro incidente generó preocupación entre habitantes de la alcaldía Iztacalco, después de que se registrara un incendio en la parte alta de una casa ubicada en la colonia Ramos Millán sección Bramadero. Este hecho sucedió justo en en el cruce de las calles Sur 177 y Oriente 110, donde vecinos detectaron humo saliendo desde la azotea del inmueble, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo inmediato a los servicios de emergencia.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, respondeiron a la emergencia y tras su llegada comenzaron las maniobras para contener el fuego, ademáa de evitar que las llamas alcanzaran viviendas cercanas. Conforme a los primeros reportes, el incendio habría sido originado por un corto circuito. Después de varios minutos de intensa labores, los bomberos lograron sofocar completamente las llamas sin que se reportaran personas lesionadas.

Policías capitalinos mantuvieron acordonada la zona mientras concluían las labores de emergencia y posterior revisión estructural del inmueble afectado. Cabe decir que los hechos ocurridos durante la madrugadam de hoy, reflejan el nivel de actividad, además de la tensión que todos los días enfrentan los cuerpos de seguridad y emergencia en la capital del país.

