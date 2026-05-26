Vinculan a proceso a Joaquín “N” por intentar quemar viva a una mujer en la Guerrero

La exigencia de justicia da un paso crucial ante un episodio que estremece por la brutalidad con la que se ejecutó. Las autoridades judiciales dictaron el auto de vinculación a proceso en contra de Joaquín “N”, quien es señalado por su probable participación en la comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa.

El dictamen representa el inicio formal del camino legal para castigar un comportamiento que atenta de forma directa contra el derecho más elemental de una persona: la vida.

🚨 Vinculan a proceso a Joaquín “N” por tentativa de feminicidio en la alcaldía Cuauhtémoc.



El imputado habría arrojado líquido inflamable a una mujer y posteriormente le prendió fuego en calles de la colonia Guerrero, en octubre de 2025.



⚖️ Un juez dictó prisión preventiva y… pic.twitter.com/WwOI6k9b5p — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2026

El indiciado deberá permanecer recluido en un centro de reinserción social debido a que un juez de control consideró necesarias las pruebas presentadas y determinó la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva.

Asimismo, la autoridad encargada del caso estableció un periodo de tres meses con el objetivo de realizar el cierre de las indagatorias complementarias por parte de la fiscalía.

Los hechos ocurrieron en las calles de la colonia Guerrero

La crudeza del ataque cometido por el ahora procesado evoca un profundo repudio social por la saña empleada en plena vía pública.

Los hechos que sustentan la acusación se registraron el 27 de octubre de 2025, teniendo como escenario las calles de la colonia Guerrero, una zona céntrica ubicada dentro de los límites territoriales de la alcaldía Cuauhtémoc. En dicho punto geográfico, el imputado interceptó a la víctima para agredirla de una manera inhumana.

De acuerdo con los datos recabados en el expediente, Joaquín “N” bañó el cuerpo de la mujer utilizando un fluido altamente combustible e inflamable.

Sin mostrar el más mínimo rastro de piedad y con la clara intención de arrebatarle la existencia, el sujeto procedió a prenderle fuego a la víctima a la vista de todos, un acto de barbarie que dejó secuelas físicas y emocionales devastadoras y que hoy fundamenta la tipificación del intento de feminicidio.

La captura del imputado tras meses de evasión

A pesar de la gravedad del atentado cometido a finales del año anterior, el presunto agresor logró mantenerse prófugo durante varios meses, evadiendo la acción de la justicia. Sin embargo, las labores de seguimiento permitieron su localización y detención el pasado 21 de mayo.

El arresto del sospechoso se materializó dentro del mismo perímetro de la demarcación Cuauhtémoc, el mismo sector donde meses atrás había desplegado su conducta criminal.