Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, llega a las instalaciones de la FGR en la CDMX

La mañana de este miércoles 27 de mayo, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, llegaría a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) de la Ciudad de México (CDMX) para atender el citatorio por el caso del narcolaboratorio desmantelado en el municipio de Morelos que involucró a agentes de la CIA.

Aunque el requerimiento del Ministerio Público Federal estaba programado para realizarse en las oficinas de Ciudad Juárez, el equipo jurídico de la gobernadora gestionó el cambio de sede para realizar la diligencia directamente en las oficinas centrales de la capital del país.

Por qué la FGR citó a Maru Campos

El citatorio de la FGR está vinculado a las carpetas de investigación abiertas tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua, evento donde se reportó la presunta intervención de agentes de la CIA.

A raíz de este operativo de seguridad, legisladores de Morena acusaron a la gobernadora de traición a la patria, iniciando de forma paralela una petición formal para abrirle un juicio político.

Aunque la gobernadora ha aclarado que ella no autorizó dicho operativo, mostró su disposición a dar la cara, pues no tiene nada que esconder.

Acusan trato preferencial para otros gobernadores como Rocha Moya

La mandataria chihuahuense ha denunciado constantemente que las acusaciones corresponden a una persecución política en su contra por combatir al crimen organizado.

Campos criticó que las autoridades federales muestren prisa en su caso, lo cual contrasta con la aparente protección a políticos como Rocha Moya y otros nueve funcionarios que sí son señalados directamente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado.

Realizan marchas a favor de Maru Campos en Chihuahua

Mientras la funcionaria acude a su cita en la Ciudad de México, contingentes de ciudadanos acordaron concentrarse a partir de las 9:00 de la mañana en las delegaciones de la FGR de Chihuahua capital y Ciudad Juárez.

Los manifestantes expresaron su respaldo a la gestión de la panista que lo único que ha hecho es trabajar por un estado libre de delincuencia organizada.

#ÚltimaHora 🔴 La Gobernadora Maru Campos (@MaruCampos_G) acudirá a la @FGRMexico en CDMX



Maru Campos, se trasladó a la Ciudad de México para comparecer ante autoridades federales, trascombatir el narcotrafíco en Chihuahua.



Aunque el citatorio original era en Ciudad Juárez, la… pic.twitter.com/gOA471Vsm3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 27, 2026

Maru Campos recibió otro citatorio de l FGR

Respecto a un segundo citatorio derivado de denuncias interpuestas por el exgobernador Javier Corral, las autoridades comentaron que la Fiscalía de Asuntos Especiales decretó el no ejercicio de la acción penal al no encontrar delitos que perseguir.

Campos recordó que este conflicto incluye antecedentes como el resguardo que Ulises Lara, actual vocero de la FGR, brindó a Corral en la Ciudad de México en 2024.