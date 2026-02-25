¿Quién es Yulan Adonay Archaga, líder de la MS-13 buscado urgentemente por el FBI?

Yulan Adonay Archaga es señalado por autoridades estadounidenses como uno de los principales líderes de la MS-13 y actualmente figura entre los fugitivos prioritarios del FBI.

El gobierno de Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura, en medio de una alerta difundida también por la embajada estadounidense en Guatemala.

El FBI acusa a Yulan Adonay Archaga de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, participación en empresa criminal continua y posesión de ametralladoras vinculadas a delitos de narcotráfico. La acusación federal fue presentada en el Distrito Sur de Nueva York y lo ubica como presunto responsable de coordinar operaciones de la MS-13 desde Honduras.

¿Cuál sería su papel dentro de la MS-13 y por qué es buscado por el FBI?

De acuerdo con documentos judiciales citados por el FBI, Yulan Adonay Archaga habría tenido control sobre actividades de la MS-13 en territorio hondureño, además de brindar apoyo logístico y financiero a estructuras asociadas en Centroamérica y Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el presunto líder de la MS-13 facilitaba el transporte de cargamentos de cocaína a gran escala y proveía recursos, armas y dinero en efectivo a miembros de la organización.

El FBI considera que Yulan Adonay Archaga desempeñaba un papel clave dentro de la MS-13, lo que elevó su prioridad en la lista de búsqueda.

¿Qué recompensa ofrece el FBI por la captura de Yulan Adonay Archaga?

El FBI mantiene vigente una recompensa de hasta 5 millones de dólares por datos que permitan la detención o condena de Yulan Adonay Archaga; la notificación oficial advierte que el señalado integrante de la MS-13 debe ser considerado armado y peligroso.

Estados Unidos ha reforzado la cooperación regional para ubicar a Yulan Adonay Archaga, incluyendo difusión de carteles oficiales y canales de contacto directo con el FBI. Las autoridades insisten en que cualquier información puede ser enviada a oficinas consulares o mediante líneas habilitadas para reportes confidenciales.

La búsqueda de Yulan Adonay Archaga forma parte de una estrategia más amplia contra estructuras de la MS-13 en la región, en coordinación con distintas agencias federales encabezadas por el FBI.