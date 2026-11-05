¡No era osito! Capturan a “Panda” del CJNG con más de 300 mil pesos en Veracruz

Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron en Veracruz a Samuel "N", alias “Panda”, identificado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con reportes de seguridad, este sujeto al parecer operaba para el CJNG en los municipios de Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán, en dicho estado.

Capturan a "Panda" del CJNG con miles de pesos

Luego de labores de inteligencia naval e investigación, elementos de la Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), autoridades estatales y municipales, lo detuvieronen la colonia Estero del Pantano, en el municipio de Coatzacoalcos.

Las investigaciones iniciaron en enero de 2026, a partir del secuestro de dos empresarios en el municipio de Cosoleacaque, lo que permitió obtener información sobre las actividades del CJNG en la región.

Desmantelan casa de seguridad en Jáltipan

Ese mismo mes, mediante acciones coordinadas entre autoridades navales, estatales y municipales, se desmanteló un inmueble presuntamente utilizado como casa de seguridad en la localidad de El Cocuital, municipio de Jáltipan, donde fue detenido un sujeto identificado con el alias “Sparta”.

A partir de la información recabada, se identificó a Samuel “N” como presunto líder regional del CJNG que opera en Jáltipan y municipios aledaños.

Su captura fue posible tras saber de las actividades, presencia delictiva y áreas de operación del "Panda" en la región sur de Veracruz.

Al ser detenido, le aseguraron $398 mil pesos en moneda nacional, un vehículo, teléfonos celulares, entre otros objetos.

Los delitos por los que "Panda" era buscado

El Gabinete de Seguridad de México informó que este sujeto

cuenta con una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad.

Además, presuntamente está relacionado con delitos de secuestro, extorsión, venta de droga y contrabando de combustible.

Hasta ahora han sido detenidas 163 personas, de las cuales 103 estarían vinculadas con organizaciones delictivas que operan en el sur de Veracruz.

Estas acciones han permitido debilitar las estructuras criminales y afectar sus capacidades operativas, logísticas y financieras, con una afectación económica estimada en 40 millones de pesos.