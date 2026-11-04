Relojes de lujo y más de 43 millones: ¿Quién es “El Chino” detenido en CDMX? Esto se sabe de su red de lavado de dinero

Un hombre identificado como Bojun "N", alias “El Chino”, fue detenido en la Ciudad de México (CDMX) al ser uno de los presuntos líderes de una red de lavado de dinero al servicio de una organización criminal.

Luego de trabajos de inteligencia e investigación, fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina (Marina), a través de la Armada de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

"El Chino" fue detenido con más de 43 millones de pesos, relojes y vehículos

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó la captura de este sujeto. Al ser detenido tras un cateo en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, las autoridades encontraron que "El Chino" tenía:



920 mil dólares

26 millones 976 mil pesos en efectivo

El dinero asegurado en conjunto equivale a aproximadamente 43 millones 720 mil pesos mexicanos.

También fueron decomisados teléfonos celulares, documentos, dosis de droga, una báscula gramera digital, una máquina contadora de billetes, relojes de alta gama, cartuchos y vehículos.

¿Qué se sabe de "El Chino" detenido con más de 43 millones de pesos?

Bojun "N", alias “El Chino”, cuenta con antecedentes penales en China por los delitos de falsificación y lavado de dinero.

Posteriormente, se trasladó a nuestro país, donde obtuvo la naturalización mexicana el 26 de septiembre de 2025.

De acuerdo con las investigaciones, Bojun "N" supuestamente tiene vínculos con integrantes del grupo delictivo La Unión Tepito, organización criminal que opera en la zona centro de la capital del país.

Detectan red criminal que extorsiona comerciantes y trafica personas

Informes de seguridad indican que este hombre estaría presuntamente relacionado con extorsiones a comerciantes y al tráfico de personas.

Tales delitos, al parecer, los habría cometido a través de una red de empresarios de origen asiático con operaciones en la zona centro de la CDMX, Tijuana y Cancún.

Las autoridades informaron que se identificó que el detenido presuntamente encabezaba una red relacionada con operaciones de lavado de dinero, tráfico de armas y tráfico de personas.

A partir de esta información, los agentes de seguridad desarrollaron labores de vigilancia fija, móvil y seguimiento, mediante las cuales identificaron un inmueble relacionado con las actividades ilícitas.