Colapsa restaurante en Playa Bagdad en Matamoros: video de cómo quedó

Momentos de susto e inquietud se vivieron este sábado 2 de mayo de 2026 en el estado de Tamaulipas luego de que un restaurante ubicado en ubicado en la Playa Bagdad, en Matamoros, colapsó ante la presencia de los visitantes.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, autoridades de emergencia y auxilio atendieron el reporte del colapso, del cual no se reportan que haya personas lesionadas.

Reportan saldo blanco tras colapso de restaurante en Playa Bagdad

El informe de las autoridades señala que de manera preliminar, 15 personas fueron valoradas en el lugar por crisis nerviosas.

La Vocería de Seguridad estatal indicó que no fue necesario el traslado de las personas a un hospital y se retiraron por cuenta propia.

A través de redes sociales circuló un video que dimensiona cómo quedó el establecimiento, el cual registró grandes daños materiales. A decir de la grabación parece que el oleaje habría motivado la caída.

⚠️ El fuerte oleaje registrado en Playa Bagdad causó el colapso de un puesto de mariscos, preocupando a los presentes.



De manera preliminar, reportan posible presencia de personas en el sitio.



Las unidades de emergencia ya se dirigen a la zona para atender la situación. pic.twitter.com/dSpPhZe0ev — INFO7 Tamaulipas (@info7tamps) May 2, 2026

Investigan colapso de restaurante en playa en Matamoros

Las autoridades correspondientes realizan las investigaciones en el lugar para determinar las causas del incidente.

Una versión señala que el restaurante se habría colapsado aparentemente debido al fuerte oleaje registrado en Playa Bagdad.

Debido a lo ocurrido esta tarde, se exhortó a la población a evitar la zona y atender en todo momento las indicaciones de Protección Civil.

"Autoridades de emergencia y auxilio atendieron el reporte del colapso de un restaurante ubicado en la Playa Bagdad, en Matamoros. De manera preliminar, se informa que 15 personas fueron valoradas en el lugar por crisis nerviosas; no fue necesario su traslado a un centro hospitalario, retirándose por sus propios medios", publicó la Vocería.

#VoceríaInforma



Autoridades de emergencia y auxilio atendieron el reporte del colapso de un restaurante ubicado en la Playa Bagdad, en Matamoros.



De manera preliminar, se informa que 15 personas fueron valoradas en el lugar por crisis nerviosas; no fue necesario su traslado a… pic.twitter.com/a2SV3jG2cV — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) May 2, 2026

Presidente municipal de Matamoros alerta bandera roja en la playa

Beto Granados, presidente de matamoros, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que alertó a la población sobre la activación de bandera roja debido al oleaje.

Ante ello, indicó que el acceso a la playa debe ser con precaución extrema, pero no se dene entrar al mar.

Playa Bagdad se localiza a unos 40 kilómetros del centro de la ciudad, de acuerdo con la Secretaría de Turismo estatal. Es uno de los atractivos turísticos concurridos en el estado.