¿Quién es Ana Miriam Ramos? Te contamos la trayectoria de la recién nombrada alcaldesa de Culiacán

Ana Miriam Ramos Villarreal asumió la presidencia municipal interina de Culiacán el 1 de mayo de 2026. Su llegada al cargo no responde a un proceso electoral tradicional, se trata de un relevo institucional de emergencia tras las acusaciones de lazos con el narcotráfico que obligaron al alcalde, Juan de Dios Gámez Mendivil, y al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, a separarse del cargo para enfrentar investigaciones federales e internacionales.

Formación y Trayectoria Profesional

Ramos Villarreal posee un perfil técnico y administrativo, con una carrera forjada mayoritariamente en el sector privado antes de integrarse al servicio público:

Educación: Es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad UNIVER del Pacífico. Cuenta con certificaciones especializadas en ética bursátil, ciberseguridad y prevención de lavado de dinero por parte de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Sector Privado (2013-2022): Desarrolló una trayectoria de casi una década en instituciones bancarias como Banregio y Banca Afirme. Se desempeñó en áreas de caja general, crédito automotriz y como ejecutiva PyME, enfocándose en la gestión financiera y captación de clientes empresariales.

Incursión Gubernamental (2022-2026): Se unió a la administración de Juan de Dios Gámez Mendívil en julio de 2022 como directora de Recursos Humanos. Posteriormente, fue designada síndica procuradora, cargo desde el cual supervisaba la transparencia, el gasto público y la legalidad de los actos del Ayuntamiento antes de ser nombrada alcaldesa.

A diferencia de sus predecesores, Ramos Villarreal no cuenta con una trayectoria de calle o militancia tradicional. Se le describe como una funcionaria de escritorio además de carecer de formación académica óptima para la política.

La Crisis Política en Sinaloa

El ascenso de Ramos Villarreal ocurre en medio de uno de los escándalos judiciales más significativos en la historia reciente del estado, derivado de acciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

#ÚLTIMAHORA | El cerco de la justicia se cierra en #Sinaloa: tras la salida de @rochamoya_, el alcalde de Culiacán, @JuandDiosGamez, también solicitará licencia al cargo ante acusaciones de vínculos con el narco.



Mientras otras figuras clave replican lo hecho por Rocha Moya,… pic.twitter.com/5N7mvvcLfn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 2, 2026

El Caso contra Juan de Dios Gámez Mendívil

El alcalde con licencia solicitó retirarse del cargo el 1 de mayo tras ser incluido en una acusación formal presentada ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York. Los cargos presentados por EU incluyen:

Conspiración para la importación masiva de drogas (fentanilo, heroína, cocaína y mentanfetamina)

Conspiración para poseer y utilizar ametralladoras y dispositivos destructivos.

Presunta colaboración con la fracción de "Los Chapitos" utilizando su cargo público para permitir que la organización operara con impunidad.

La crisis comienza con los cargos contra Rocha Moya

La crisis comenzó a nivel estatal y se agravó en la capital. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también solicitó licencia temporal tras la acusación formal del DDepartamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya, a quien fiscales federales en Nueva York vinculan directamente con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

Según el expediente judicial, el mandatario estatal habría facilitado el tráfico masivo de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense, utilizando su posición de poder para garantizar impunidad a los cabecillas de la organización a cambio de sobornos millonarios.

La gravedad de las imputaciones —que sugieren incluso que el cartel utilizó el secuestro y la intimidación de rivales para asegurar la victoria electoral de Rocha Moya en 2021— forzó al gobernador a presentar una solicitud de licencia temporal al cargo este 1 de mayo de 2026, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) analiza una petición de detención con fines de extradición enviada por la administración de Donald Trump.

Esta estrepitosa caída del liderazgo morenista en el estado, que incluye también al senador Enrique Inzunza y a otros nueve funcionarios de alto rango, ha dejado al gobierno de Sinaloa en una situación de parálisis administrativa y bajo un escrutinio internacional que cuestiona la soberanía y la integridad de las instituciones públicas en el noroeste de México.