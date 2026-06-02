Seis familiares muertos en Iowa tras tiroteo; sospechoso se quitó la vida

Las autoridades de Iowa, en Estados Unidos, informaron que un hombre disparó contra los seis integrantes de su familia y después se quitó la vida tras un tiroteo que efectuó el lunes 1 de junio de 2026.

Según el jefe de policía de Muscatine, Anthony Kies, los servicios de emergencia recibieron la primera alerta alrededor de las 12:12 horas, por un tiroteo en una vivienda. Al llegar, los agentes encontraron a cuatro personas en el interior del domicilio que presentaban heridas por arma de fuego. Todas fueron declaradas muertas en el lugar.

Identifican al sospechoso del tiroteo en Muscatine

Kies dijo que el sospechoso, identificado como Ryan Willis McFarland, de 52 años y residente de Muscatine, había abandonado la casa antes de la llegada de los agentes del orden.

Los oficiales lo localizaron cerca de un puente peatonal. Mientras hablaban con él, McFarland se suicidó. Personal policial y de emergencias intentó auxiliarlo, pero lo declararon sin vida en el sitio.

Cronología del tiroteo y hallazgo de las víctimas

Durante las primeras diligencias, los investigadores obtuvieron información que permitió localizar más víctimas. Los oficiales informaron del hallazgo de un hombre adulto muerto por una aparente herida de bala dentro de una vivienda en otra residencia.

Además, en un local comercial localizaron a otro hombre con una aparente lesión por arma de fuego. Las autoridades indicaron que, de forma preliminar, todos los fallecidos parecen ser miembros de la misma familia y que el suceso estaría relacionado con un conflicto familiar.

Investigación en curso tras el multihomicidio en Iowa

El jefe Kies señaló que, aunque el responsable tenía antecedentes penales, no ofreció más detalles sobre su historial. Tampoco logró precisar el motivo del tiroteo ni la relación exacta entre las víctimas, ya que las pesquisas continúan para esclarecer la secuencia de hechos y el móvil.

Medios locales reportaron que al menos dos de las víctimas eran menores de edad, pero las autoridades no confirmaron públicamente esa cifra en la rueda de prensa. La Policía de Muscatine pidió a la comunidad evitar especulaciones mientras los investigadores recaban pruebas y notifican a los familiares de las víctimas.

