Suecia abre la puerta a la cárcel para menores: el mapa global que revela cómo castiga el mundo la delincuencia infantil

En un giro drástico a su histórica tradición de bienestar social y rehabilitación, Suecia se encuentra en el centro del debate internacional debido a las recientes reformas y propuestas que buscan endurecer el tratamiento penal para los menores de edad. Ante el incremento de delitos graves y el reclutamiento de adolescentes por parte de bandas delictivas organizadas, el gobierno sueco ha puesto sobre la mesa medidas punitivas severas, abriendo la puerta a penas de prisión efectiva y reevaluando el alcance de su sistema de justicia juvenil.

Hasta hace poco, el Código Penal sueco dictaba de forma tajante que ninguna persona menor de 15 años podía ser objeto de sanciones penales tradicionales, delegando los casos de menores infractores a los servicios sociales y a instituciones de cuidado especial. Sin embargo, la presión social y política por la crisis de seguridad ha quebrado el consenso histórico, impulsando una transición desde el enfoque educativo hacia el control carcelario. Quienes defienden la reforma argumentan que las organizaciones criminales utilizan deliberadamente a niños para ejecutar delitos graves debido a su impunidad legal; por el contrario, defensores de derechos humanos alertan que encarcelar a menores vulnera tratados internacionales y no resuelve la raíz social de la delincuencia.

|Reuters

Panorama Global: La edad mínima para ser condenado a prisión en el mundo

El debate en Suecia no es aislado. La forma en que las distintas sociedades fijan el límite en el que un niño comprende la ilegalidad de sus actos y debe responder ante el Estado varía drásticamente entre continentes, transitando desde la severidad absoluta hasta sistemas estrictamente socioeducativos.

A continuación, se presenta un análisis comparativo de 12 jurisdicciones clave basándose en los datos globales recopilados:

1. Los más estrictos (Menores de 10 años)

Reino Unido (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte): Posee una de las edades de responsabilidad más bajas de Europa, fijada en los 10 años, lo que permite juzgar y condenar formalmente a niños desde esa edad.

Posee una de las edades de responsabilidad más bajas de Europa, fijada en los 10 años, lo que permite juzgar y condenar formalmente a niños desde esa edad. Antigua y Barbuda: Permite que los niños sean procesados y declarados penalmente responsables a partir de los 8 años.

2. El criterio del "Discernimiento" (10 a 12 años)

Australia: Mantiene los 10 años como base regional, pero aplica la doctrina del doli incapax hasta los 14 años; esto significa que el menor se presume incapaz a menos que la fiscalía demuestre que comprendía que su conducta estaba mal.

Mantiene los como base regional, pero aplica la doctrina del hasta los 14 años; esto significa que el menor se presume incapaz a menos que la fiscalía demuestre que comprendía que su conducta estaba mal. Canadá: Establece un límite absoluto en los 12 años ; ningún niño menor a esa edad puede ser condenado por un delito.

Establece un límite absoluto en los ; ningún niño menor a esa edad puede ser condenado por un delito. Francia: Aunque establece la responsabilidad penal de los menores de 18 años capaces de "entender lo que hacen", la jurisprudencia suele fijar el umbral del discernimiento entre los 8 y 10 años, permitiendo aplicar penas de prisión efectivas a partir de los 13.

3. El estándar intermedio y transicional (13 a 14 años)

Franja de Gaza y Cisjordania (Palestina): Bajo la legislación penal local, la responsabilidad penal comienza formalmente a los 12 años .

Bajo la legislación penal local, la responsabilidad penal comienza formalmente a los . Uzbekistán: La regla general se sitúa en los 16 años, pero el sistema aplica una excepción drástica de severidad reduciendo la edad a los 13 años específicamente para casos de homicidio intencional.

La regla general se sitúa en los 16 años, pero el sistema aplica una excepción drástica de severidad reduciendo la edad a los 13 años específicamente para casos de homicidio intencional. Alemania: Fija un límite estricto a los 14 años . Ningún menor de esa edad es penalmente responsable, y entre los 14 y 18 años solo se les juzga si se demuestra madurez psicológica para reconocer la injusticia del acto.

Fija un límite estricto a los . Ningún menor de esa edad es penalmente responsable, y entre los 14 y 18 años solo se les juzga si se demuestra madurez psicológica para reconocer la injusticia del acto. España: Utiliza los 14 años como punto de partida. Los menores de esa edad quedan totalmente exentos de la vía penal (reciben medidas de protección familiar o social), mientras que de los 14 a los 17 se aplica la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores.

4. El enfoque de "Medidas Socioeducativas" (15 a 16 años)