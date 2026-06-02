Caos en el Metro de Londres: Huelga de 24 horas paraliza las principales líneas de la capital británica

La movilidad en Londres colapsó este martes tras el inicio del primero de dos paros de 24 horas convocados por el sindicato Rail, Maritime and Transport (RMT). La medida de fuerza, secundada masivamente por los conductores de la red subterránea (Tube) desde el primer minuto del día (00:01 BST), ha dejado sin servicio completo o parcial a varias de las principales arterias de la red bajo una intensa y complicada lluvia matutina.

La disputa central radica en el firme rechazo del sindicato RMT a la propuesta de la empresa estatal Transport for London (TfL) para implementar una jornada laboral comprimida de cuatro días. Aunque TfL insiste en que el esquema sería estrictamente voluntario y que implicaría trabajar menos horas a la semana en el cómputo global, los representantes de los trabajadores argumentan que los turnos diarios serían excesivamente largos. Tras el fracaso de una reunión de conciliación de última hora gestionada a través del servicio Acas, el sindicato reafirmó que no dará marcha atrás debido a la preocupante falta de garantías frente a problemas de fatiga, turnos extenuantes y los riesgos de seguridad que esto conlleva para un rol tan crítico como la conducción de trenes.

Por su parte, TfL expresó una "profunda decepción" tras cinco horas de negociaciones sin resultados. Aunque la empresa se propuso operar al menos la mitad de los servicios del Metro, el impacto ha sido severo: líneas completas como la Circle y Piccadilly cerraron por completo, mientras que tramos estratégicos de la Metropolitan y la Central permanecen suspendidos. Aunque alternativas como los autobuses urbanos, el London Overground, la línea Elizabeth y el DLR siguen funcionando, registran saturaciones máximas. Las autoridades ya advirtieron que los remanentes del caos vehicular y los retrasos logísticos se extenderán a las mañanas de los días miércoles 3 y viernes 5 de junio, enmarcando un escenario complejo de cara al segundo paro total programado para este próximo jueves.

Needing to be in London for meetings today, despite the strike action - it was not fun. 3 hours in and 3 hours back again 😖

Never mind, life goes on in the wonderful ward of #Bishopsgate pic.twitter.com/iqveqgixHA — Benjamin Murphy CC (@benjmurf) June 2, 2026

¿Consecuencia de la automatización de los servicios?

El impacto de la medida de fuerza del sindicato RMT ha reabierto el debate sobre la flexibilidad laboral y la automatización en los servicios críticos de transporte de Reino Unido. A diferencia del sindicato de conductores Aslef, cuyos miembros aceptaron las condiciones de Transport for London (TfL) al considerar atractiva la reducción total de horas semanales, el RMT insiste en que comprimir las jornadas laborales sin reestructurar los turnos nocturnos pone en riesgo la salud de los trabajadores y la seguridad de los pasajeros debido al factor fatiga. Esta huelga evoca los peores escenarios de parálisis de la red vividos en abril, rompiendo la tregua alcanzada en mayo tras intensas rondas de negociación que finalmente colapsaron. Con pérdidas económicas estimadas en millones de libras para el comercio local y los sectores corporativos debido al ausentismo, la presión recae ahora sobre las mesas de conciliación de Acas para evitar que el paro convocado para este jueves termine por estrangular por completo la actividad en la metrópoli.

