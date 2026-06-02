¿Barack Obama quiere ser gobernador de California? Esta es la verdadera historia

Barack Obama compite como gobernador de California. Sin embargo, no se trata del expresidente de Estados Unidos, sino de un político con un nombre muy similar.

La historia detrás del cambio de nombre de Cecil Shaw III

Se trata de Cecil Shaw III, quien cambió su nombre en 2013 a Barack D. Obama Dwah después de que formó parte de la reserva de la Armada estadounidense de 2008 a 2016, según su página web oficial. El político, afiliado al Partido Demócrata como el expresidente de la Unión Americana, es uno de los 60 aspirantes en las elecciones primarias para conseguir la candidatura a la gubernatura de California.

Obama Shaw explica que tomó el apellido como homenaje al expresidente Barack Obama. “Cuando me ponía en firmes... y su foto (de Obama) estaba en la pared, me sentía orgulloso”, declaró recientemente a Spectrum News.

Añadió que la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca le generó “una esperanza que nunca antes había visto o experimentado” y que esa inspiración lo llevó a cambiar legalmente su nombre porque cree que hoy se necesita esa misma esperanza.

Además de su campaña política, Obama Shaw participa activamente en su comunidad: conduce el programa Alameda’s Got Talent y enseña música a niños locales. En su sitio de campaña atribuye su habilidad musical a su abuelo, el artista góspel Bro. Cecil Shaw Sr., personaje mencionado en la autobiografía de Ray Charles y en la película “Ray Charles” de 2004.

Propuestas clave: ¿Qué busca el "Barack Obama" de California?

Obama Shaw afirma que su involucramiento comunitario motivó su postulación para gobernador. Su plataforma prioriza soluciones para la crisis de personas sin hogar, la construcción de más viviendas y la reducción de gastos innecesarios en el gobierno estatal, según presenta en su campaña.

El desafío electoral frente a candidatos con mayor trayectoria

Aunque figura muy por detrás de contendientes con mayor visibilidad y recursos, como el millonario activista climático Tom Steyer y el exsecretario de Salud y Servicios Humanos Xavier Becerra, Obama Shaw declara su intención de llevar el apellido Obama más allá de esta primaria.

“Barack Obama es el superhéroe. Yo llevo su traje, ese soy yo”, dijo a Spectrum News. Con esa frase busca conectar emocionalmente con votantes que recuerdan el mensaje de esperanza del expresidente.