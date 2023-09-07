El 8 de septiembre se cumplirá el primer aniversario luctuoso por la muerte de la entonces reina Isabel II. Ante ello, Carlos III, su hijo, fue coronado como rey el 6 de mayo de 2023, como lo dicta el protocolo.

Antes de la muerte de la monarca, Carlos ostentaba el título de príncipe de Gales. Ahora, el monarca actual lidera el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y otras naciones pertenecientes a la Mancomunidad Británica o Commonwealth.

¿Qué pasa si un rey fallece?

Un rey recibe el trono cuando su predecesor fallece, antes de ser coronado en una ceremonia, de acuerdo con la constitución Británica. Esto significa que el cargo es heredado al hijo mayor del monarca y posteriormente la línea de sucesión continúa por el orden de nacimiento del soberano en el mando.

En el caso de que el rey Carlos III fallezca, entrará en marcha la Operación Menai Bridge (Puente Menai), cuyo nombre se debe al primer puente de hierro de suspensión construido en Anglesey, Gales.

Este protocolo es parecido a la Operación London Bridge (Puente de Londres), el cual delineó las acciones a realizar en caso de la muerte de Carlos III, así como los planes para pasar el trono a Guillermo.

Uno de los primeros actos sobre el fallecimiento de la reina Isabel II iniciaron con la notificación de la muerte de la monarca. Después, el entonces príncipe Carlos fue nombrado sucesor del trono y desde ahí es conocido como rey Carlos III, mientras que su esposa, Camila Parker, es reina consorte.

Línea de sucesores del rey Carlos III

En caso de que el rey Carlos III fallezca, el príncipe Guillermo, el príncipe de Gales, es el primero en la línea de ascenso al trono. En este caso, su esposa Catherine, conocida como Kate Middleton, sería la reina Consorte.

Guillermo es hijo de Carlos y la princesa Diana, nació el 21 de junio de 1982, y también se ha desempeñado como Duque de Cornwall y Cambridge. Contrajo matrimonio con Kate el 29 de abril de 2011.

Después de él, los siguientes en la línea sucesoria son los hijos de Guillermo y Catherine: Guillermo, nacido el 22 de julio de 2013 y Carlota, la princesa de Gales, nacida el 2 de mayo de 2015, quienes están en segunda y tercera línea de sucesión.

Le sigue el príncipe Luis de Gales, nacido el 23 de abril de 2018, en Londres, quien estopa en el cuarto lugar en la línea al trono.