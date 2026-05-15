Eventos fantasmas: cómo evitar caer en carreras deportivas falsas promocionadas en redes sociales

¡Ojo con las carreras falsas! Lo que comenzó como una simple inscripción a una carrera deportiva temática terminó convirtiéndose en una estafa masiva.

Además de perder dinero, las víctimas entregan datos personales que pueden ser usados para otros fraudes. Autoridades recomiendan verificar la autenticidad de las carreras antes de pagar o compartir información.

¿Cómo evitar caer en carreras deportivas falsas en redes sociales?

Para evitar caer en este tipo de fraudes, especialistas recomiendan verificar que la carrera exista oficialmente antes de realizar cualquier pago, revisar si los organizadores cuentan con páginas verificadas, ediciones anteriores y opiniones reales de otros corredores.

También es importante desconfiar de cuentas recién creadas o que solo acepten transferencias bancarias a nombres desconocidos.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética alerta a la ciudadanía de una forma de fraude digital en la que se ofrecen inscripciones a carreras deportivas inexistentes, con el objetivo de engañar a las personas y obtener dinero o información de manera ilícita. 🏃🏻‍♀️🏃🏻

¿Eres… pic.twitter.com/HmTrJXZkX9 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 15, 2026

Nunca compartas datos personales sensibles sin confirmar la legitimidad del evento deportivo y, ante cualquier irregularidad, bloquea y reporta perfiles sospechosos. Una inscripción segura puede evitar no solo la pérdida de dinero, sino también el robo de información personal.

Estafa masiva en carreras de CDMX

Alejandra lleva 15 años recorriendo kilómetros y busca carreras en redes sociales, para inscribirse. En enero pasado fue víctima de un fraude colectivo, una supuesta carrera con la temática de Star Wars, todo parecía normal, incluso interactuó con los supuestos organizadores para pedir informes.

“Si tú les preguntabas oye mándame detalles sobre la carrera ellos te contestan, te contestaban te mando el link para que te inscribas”, dijo Alejandra Romero, corredora.

Se inscribió, mandó sus datos y pagó 800 pesos; el día para recoger los kits llegó, y ella y cientos de corredores fueron sorprendidos.

“No había nadie entregando kits, empezó a llegar muchisísima gente a recoger el kit, nos empezamos a reunir todos, empezamos a compartir la información que todos teníamos y todos estábamos en el mismo contexto”, dijo Alejandra Romero, corredora.

“Nos queda claro que de entrada fue un fraude y recabaron seguramente millones de pesos, pero también recabaron datos sensibles, nombres, correos, familiares, números de emergencia”, mencionó Daniel Blanco Torres, abogado.