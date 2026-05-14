“La violencia en México es culpa del Gobierno": “El Chapo” Guzmán envía nueva carta a juez Brian Cogan para exigir su regreso a la república mexicana

Desde la celda en ADX Florence, Colorado, la prisión más resguardada de Estados Unidos, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera sigue enviando mensajes a las autoridades de los Estados Unidos. Se dio a conocer su séptima carta dirigida a la corte de Nueva York.

En un inglés que ha ido puliendo durante sus años de encierro, el capo intenta convencer al juez Brian Cogan de que su lugar no es una cárcel de máxima seguridad en el país americano, sino una prisión en México.

🚨 Joaquín “El Chapo” Guzmán insiste al juez Brian Cogan en su petición de ser extraditado a México



Afirma que el gobierno mexicano es responsable de la violencia en el país



Se trata de una séptima carta escrita por el ex lider del Cártel de Sinaloa pic.twitter.com/obaT4uVLkE — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 13, 2026

¿Qué escribió "El Chapo" Guzmán en la carta?

En esta nueva carta, Guzmán asegura que la violencia en territorio mexicano no es producto de sus acciones pasadas con el Cártel de Sinaloa, sino de la mala gestión del Gobierno. Con ese argumento, el exlíder busca deslindarse de la realidad actual del país y posicionarse como una víctima de un sistema que, según él, lo ha señalado injustamente.

Esta es una estrategia recurrente en sus últimos escritos, donde intenta limpiar su imagen frente al juez Cogan.

"El Chapo" dice que no hay pruebas contra él en Estados Unidos

"El Chapo" no solo pide clemencia, sino que cuestiona las pruebas que son base de su juicio. En el escrito, insiste en que no existen pruebas contundentes de que haya cometido delitos directamente en territorio estadounidense.

De acuerdo a lo que escribió, su cadena perpetua por tráfico de drogas, asesinatos y lavado de dinero fue un error.

¿Cuántas cartas ha enviado "El Chapo" Guzmán?

Esta es la tercera carta que envía en apenas un mes. El pasado 12 de abril escribió pidiendo un "trato justo" y el 4 de mayo volvió con el tema de la extradición. A pesar de su insistencia, el juez Brian Cogan ha negado todas las peticiones.

¿Cómo vive "El Chapo" Guzmán en cárcel de Estados Unidos?

El sistema judicial justifica el aislamiento total del excapo como la única medida efectiva para evitar que vuelva a burlar la justicia, recordando sus fugas anteriores en México.

Este encierro absoluto es lo que parece estar motivando la desesperación del sinaloense, quien utiliza sus conocimientos básicos de inglés para redactar estas cartas con la esperanza de que alguien le abra una puerta hacia la extradición.

¿Qué busca "El Chapo" con estas cartas?

Aunque las posibilidades legales de que regrese a México son prácticamente nulas, estos mensajes sirven para mantener su nombre vigente.

Por ahora, Guzmán permanece en una de las celdas más vigiladas del planeta, redactando peticiones de piedad que, hasta el momento, no han servido para nada.