Un año del asesinato de los colaboradores de Clara Brugada; crimen se atribuye a banda narcomenudista

A casi un año del asesinato de dos colaboradores de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), se reveló que l proceso judicial en torno al reciente asesinato se mantiene en una etapa de incertidumbre pese al reporte de movimientos en las capturas.

Hasta el momento, se han ejecutado 10 órdenes de aprehensión, además de que otras 8 personas se encuentran bajo proceso por delitos de narcotráfico y su presunta relación con el homicidio. Aunque se ha logrado identificar a más individuos vinculados con los hechos, la resolución definitiva del caso parece lejana.

En Vivo | Acompáñame a la conferencia de prensa: "A un año sin Ximena y Pepe". https://t.co/Ac5l0xxubP — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 14, 2026

Un intento fallido y una estructura intacta

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es que la detención de Francisco "N", señalado como el autor intelectual, revela que el crimen se había planeado con anterioridad. Este sujeto era el encargado de consumar el asesinato desde el primer intento fallido, lo que evidencia una persistencia delictiva que las autoridades no frenaron a tiempo.

La investigación ha destapado que el mando del ataque no fue un hecho aislado, sino que provino de un grupo criminal con operaciones establecidas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Esta organización ejerció el control directo sobre la célula que ejecutó el asesinato, lo que demuestra la permeabilidad de estas redes en la zona metropolitana. Al respecto, la Fiscalía se limitó a reiterar que el expediente no se ha archivado, confirmando que, a pesar de los nombres revelados, la justicia sigue sin ser plena para las víctimas.

¿Quiénes eran Ximena Guzmán y José Muñoz?

Las víctimas eran Ximena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada y José Muñoz, coordinador de asesores del gobierno de la Ciudad de México (CDMX), quienes fueron asesinados el 20 de mayo de 2025 cuando se dirigían a sus actividades de trabajo.

El crimen ocurrió mientras transcurría la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, junto con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, interrumpieron la conferencia para dar a conocer lo sucedido.

Una mañana trágica en #CDMX 🚨



Ximena Guzmán, secretaria particular, y José Muñoz, asesor de la jefa de Gobierno, fueron asesinados a balazos en Calzada de Tlalpan. @isidrocorro con la información en #HechosMeridiano. pic.twitter.com/4nqMDbnHKw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 20, 2025

Cronología del asesinato de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz

Un sujeto les disparó cuando se encontraban en Calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Napoleón, con dirección al Centro Histórico, muy cerca de la estación Xola de la Línea 2 del Metro de la CDMX, de acuerdo con un video del momento exacto.

Reportes policiales consultados por Azteca Noticias refieren que el crimen ocurrió cerca de las 07:10 horas.

Los oficiales que llegaron observaron a un hombre herido sobre el asfalto de la lateral de Tlalpan, muy cerca de la banqueta.

José Muñoz presentaba lesiones en el tórax y metros más adelante estaba el Audi Q3 con Ximena Guzmán a bordo. Ambos quedaron a unos metros de distancia.

El día del ataque, una camioneta Urvan arribó a la alcaldía Iztacalco y de ella, descendieron dos hombres, quienes bajaron una motocicleta la cual fue usada en el crimen.

Ximena estaba dentro de un automóvil Audi, mientras José Muñoz estaba en Calzada de Tlalpan, a punto de subirse al carro, momento en que el sujeto que estaba cerca del cofre les disparó.

#Mapa | Existen cámaras y hechos clave del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz en #Tlalpan



Los colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fueron atacados cuando iban a trabajar.#FIA hizo un recorrido por la zona.



Vía @ivanramirez092



Los detalles:… pic.twitter.com/zvAaYfFrFe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 21, 2025

El sicario logró huir con un cómplice que lo esperaba metros atrás. La motocicleta fue abandonada a en la calle Rubén Darío 55, a tres calles hacia de donde mataron a los colaboradores de Brugada.

Los responsables escaparon en una camioneta Nissan Kicks donde alguien los esperaba y huyeron hacia Iztacalco, donde abandonaron la camioneta azul para subir de nuevo a la Urvan en la que huyeron al Estado de México.

Las investigaciones refieren la participación de dos vehículos más: un Renault Fluence y un Chevrolet Optra, que se usaron para vigilar el recorrido que los funcionarios hacían cotidianamente hacia su trabajo.

Capturan a 13 tras asesinato de colaboradores de Clara Brugada

El 28 de agosto de 2025, se dio a conocer la detención de 13 personas investigadas por su probable participación, pero el hombre que disparó contra ambos funcionarios no ha sido capturado. Los detenidos fueron identificados como:

Javier "N" Arlette "N" Jesús "N" Nery "N" Joshua "N" Abraham "N" Francisco "N" Norma "N" Eduardo "N" Fanny "N" David "N" Arturo "N" Sandra "N"

Los detenidos Jesús "N", Arlette "N" y Nery "N" se les acusó de homicidio y asociación delictuosa, y fueron identificados como las personas que presuntamente participaron de forma directa en la coordinación logística del doble crimen.

"Se detuvieron personas con las que ya contábamos con órdenes de aprehensión. En el caso de Ximena y José, entre ellos se detuvo a Jesús "N" y Arlette "N" por los delitos de homicidio por los que contábamos con órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y asociación delictuosa y a Nery "N", por asociación delictuosa", informó la fiscal general de la CDMX, Bertha Alcalde Luján.

Personas investigadas por el caso de Ximena Guzmán y José Muñoz.|SSPC

¿Quién ordenó matar a Ximena Guzmán y Pepe Muñoz?

El autor material huyó hacia el oriente de la capital y cruzó hacia el Estado de México, pero del autor intelectual nada se sabe.

Las autoridades capitalinas identifican a Francisco "N", alias “El Paco”, uno de 13 de detenidos por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, como la persona que era la encargada de ejecutarlos.

El resto fueron investigados por su posible participación en la vigilancia de las víctimas, el uso y ocultamiento de vehículos, así como la facilitación de celulares, entre otras acciones para consumar el asesinato.

En conferencia de prensa el 20 de agosto del año pasado, Bertha Alcalde Luján, fiscal general de justicia de la CDMX, informó que el ataque contra los dos colaboradores de Clara Brugada, fue producto de una planeación anticipada y sostenida.

Ximena Guzmán y José Muñoz iban a ser asesinados en esta fecha

Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que el sicario que mató a ambos servidores públicos era una persona que "sabía usar armas" y "el nivel de especialización, creo que ya cae en el terreno de la hipótesis".

Francisco "N", alias “El Paco” pretendía matarlos el 14 de mayo de 2025, pero no lo hizo debido a que José Muñoz no llegó ese día al punto donde iba a verse con Ximena Guzmán, por ello los atacaron seis días después, pero en esa fecha ya no participó como tirador.

La fiscal Bertha Alcalde Luján informó que "hay un alto grado de probabilidad que el día 14 de mayo planeaban ejecutar el evento, pero no se realizó debido a que ese día Ximena Guzmán no recogió a José Muñoz, como usualmente lo hacía afuera del Metro Xola".

