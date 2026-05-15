Muere hombre tras colapsar techo de escuela en el Centro Histórico de CDMX

Un hombre perdió la vida tras el colapso del techo de una escuela ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) este jueves 14 de mayo de 2026.

El plantel se ubica en la calle de República de Nicaragua esquina con República de Argentina, lugar al que arribaron los servicios de emergencia y se confirmó el fallecimiento del hombre, quien al parecer era un trabajador de la obra.

Escuela en Centro Histórico de CDMX tenía sellos de suspensión

La escuela contaba con sellos de suspensión de actividades colocados por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), así como del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)

Al interior del inmueble seguían los trabajos de demolición de aproximadamente mil 200 metros cuadrados.

Debido al colapso del techo, una de las vigas golpeó en la cabeza al hombre de 25 años de edad, provocándole un traumatismo craneoencefálico severo que le arrebató la vida.

Plantel donde murió joven estaba en proceso de demolición

Paramédicos de la alcaldía Cuauhtémoc que llegaron al lugar intentaron darle los primeros auxilios, pero desafortunadamente el joven ya había perdido la vida.

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil también llegaron al punto, donde han hecho una evaluación del sitio y determinaron que se trata de una obra en proceso de demolición.

Las autoridades quedaron a la espera de peritos de la Fiscalía General de Justicia para iniciar una investigación sobre los hechos y proceder al retiro del cuerpo. En tanto, se procedió a la entrevista a los encargados de la obra y así esclarecer el motivo de la caída del techo.

En junio del año pasado, la losa de una construcción colapsó y deja al menos tres trabajadores lesionados. Los hechos ocurrieron en un predio ubicado en la Calle 4 y Periférico, colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Álvaro Obregón.

La caída al parecer se generó debido a que el cimbrado no habría soportado la carga de la mezcla y esto habría ocasionado que la losa colapsara.