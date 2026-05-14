Tubería que causó la megafuga en Iztapalapa operaba desde hace más de medio siglo

La megafuga de agua que inundó calles de la colonia Ampliación Los Reyes, en la alcaldía Iztapalapa, dejó una pregunta entre vecinos y usuarios en redes sociales: ¿desde cuándo operaba la tubería que terminó colapsando?

¿De dónde venía el agua? Así operaba la tubería que colapsó en Iztapalapa

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) el ducto que se rompió tenía más de 60 años de funcionamiento, entre sus caracteristicas, es una tubería de 91 centímetros de diámetro que forma parte de la infraestructura hidráulica que conecta el Rebombeo Cerro de la Estrella con el Tanque Cerro de la Estrella, una zona clave para el suministro de agua en el oriente de la capital.

El incidente ocurrió durante la mañana del pasado miércoles 13 de mayo y, en cuestión de minutos, el agua comenzó a extenderse sobre la calle 5 de Mayo y avenida Tláhuac.

Una tubería antigua terminó colapsando tras décadas de operación

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la infraestructura llevaba operando más de seis décadas, lo que volvió inevitable el desgaste acumulado en el sistema.

La SEGIAGUA explicó que, para evitar que el agua siguiera avanzando, personal técnico realizó maniobras de cierre de válvulas desde las primeras horas de la emergencia. Estas acciones buscaban contener el derrame y permitir el inicio de los trabajos de reparación.

Las labores comenzaron alrededor de las 11:30 de la mañana y se estimó que tardarían cerca de 36 horas. Además, la dependencia confirmó que el tubo será sustituido por uno nuevo para prevenir otro episodio similar.

Aunque oficialmente se descartaron afectaciones mayores en el suministro de agua, vecinos de Iztapalapa denunciaron en redes sociales que varias viviendas se quedaron sin servicio desde el miércoles.

El @GobCDMX, a través de la #SEGIAGUA desplegó un operativo de atención a la fuga de agua registrada en📍 la calle 5 de Mayo casi esquina con Camino a Los Reyes, en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, de la @Alc_Iztapalapa. La aportación de agua está controlada y se… pic.twitter.com/7Bh24TYOc6 — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) May 13, 2026

Viviendas, escuelas y comercios resultaron afectados por la fuga en Iztapalapa

El impacto de la megafuga no se limitó únicamente al tránsito o al caos vial. Las autoridades reportaron daños en al menos cuatro viviendas, donde el agua alcanzó muebles y enseres domésticos. Otras cuatro casas presentaron afectaciones en patios y accesos.

También se registraron daños en dos escuelas, un hotel y un comercio cercano a la zona de la ruptura.

Mientras algunos habitantes solicitaron apoyo con pipas de agua, otros señalaron que lograron llenar sus cisternas durante la madrugada, cuando se abrieron algunas válvulas para supervisar las maniobras de reparación.

La SEGIAGUA recordó que recientemente se realizaron inversiones superiores a 115 millones de pesos para mejorar la eficiencia operativa del sistema hidráulico del Cerro de la Estrella, lo que permitió incrementar de seis a casi 20 horas el almacenamiento en los tanques de la zona.

