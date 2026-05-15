Alejandro desapareció y lo hallaron sin vida: era funcionario en Fiscalía de CDMX

Alejandro Axel Acuña López, funcionario de la Fiscalía de la CDMX, fue reportado como desaparecido, pero tras casi una semana de que fue visto por última vez, lo encontraron sin vida.

El servidor público tenía 31 años de edad, sin embargo, su cuerpo fue encontrado en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México (Edomex) tras desaparecer en la alcaldía Cuauhtémoc.

Alejandro Axel salió de un bar en la Roma y no volvió a casa

La Fiscalía de la CDMX inició la investigación al recibir el reporte de la desaparición de Alejandro Axel, por lo que se emitió el boletín de búsqueda en conjunto con la Comisión de Búsqueda de Personas.

De acuerdo con la ficha de la desaparición, se le vio por última vez el 9 de mayo de 2026 en el bar La Catrina, ubicado en Avenida Cuauhtémoc, en la colonia Roma Norte.

Hombre desaparecido y hallado en Ecatepec trabajaba en Fiscalía de CDMX

El joven vestía una playera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis negros con la suela de color blanco. Además, usaba lentes de aumento y llevaba un reloj digital blanco, una esclava de plata en la mano derecha y una cadena de plata con dije de un elefante.

El boletín de búsqueda con el folio D/01680/2026/CBP indica que la fecha del reporte de la desaparición fue el 10 de mayo pasado. Alejandro Axel Acuña López trabajaba en la Fiscalía de Delitos Financieros de la CDMX.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Alejandro Axel Acuña López, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/smDj2zHjoX — COBUPEM (@COBUPEM) May 12, 2026

¿Cómo y dónde reportar a una persona desaparecida en CDMX?

Reportar la desaparición de una persona en la CDMX pueder ser llamando a los números: 55 6357 8079, 55 6357 9282 y 55 6357 0525. De igual manera en las sus redes sociales:



Facebook : @cbusquedacdmx

: @cbusquedacdmx Twitter: @busqueda_cdmx

@busqueda_cdmx Instagram: @busqueda_cdmx

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas México cuenta con los siguientes números:



Teléfono 800 028 77 83

Whatsap 55 1309 9024

Teléfono Internacional 182 52 62 31 09

Locatel (5658 1111) o la Secretaría de Seguridad Ciudadana (5242 5100) o al 911 son los otros medios de contacto en los que se puede levantar el reporte.

O bien, en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, en calle Digna Ochoa y Plácido S/N, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.