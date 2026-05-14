Fiscalía de CDMX asegura que menor Jesús Enrique localizado en Querétaro no quiere volver a casa por esta razón

La Fiscalía de la Ciudad de México asegura que Jesús Enrique Corrales Velázquez, menor de 13 años desaparecido en diciembre pasado en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México (CDMX), no quiere volver a casa tras ser localizado en Querétaro.

Este jueves informó que, de acuerdo con la entrevista ministerial y las valoraciones realizadas por personal especializado, el adolescente refirió haber salido de su domicilio debido a actos de violencia física y maltrato cometidos de manera reiterada en su entorno familiar.

"Durante las actuaciones ministeriales y las valoraciones especializadas, el adolescente expresó su voluntad de no ser reintegrado a su entorno familiar paterno, al señalar que teme ser víctima de agresiones", informó la Fiscalía de CDMX.

Jesús Enrique fue visto por última vez el 16 de diciembre de 2025 en San Pedro Mártir entre las 15:30 y 16:30 horas en la calle Clavel Sur y fue localizado el 20 de marzo de 2026 en Santiago de Querétaro.

Asi fue la desaparición de Jesús Enrique Corrales Velázquez

El 7 de mayo de 2026, su tío paterno Rodrigo Corrales, señaló negligencia e inconsistencias en la investigación cuando se reportó la desaparición del menor. Jesús Enrique fue visto por última vez el 16 de diciembre de 2025 en San Pedro Mártir entre las 15:30 y 16:30 horas en la calle Clavel Sur y fue localizado el 20 de marzo de 2026 en Santiago de Querétaro.

Salió de su domicilio para ir a buscar a su mamá en ese estado, quien desde hace tres años no vivía con ellos desde el 1 de noviembre de 2023 porque "quería seguir su vida", comentó el tío del menor.

Pero la fiscalía dijo que el niño se trasladó por sus propios medios al estado de Querétaro, donde ingresó al DIF estatal, institución ante la que proporcionó una identidad distinta a la suya por temor a ser localizado. Tras ser encontrado, la familia de Jesús Enrique dijo que se negaron a reintegrarlo a su núcleo familiar. El tío del niño afirmó que el menor ha manifestado que quiere regresar a casa, pero por obstáculos de la Fiscalía, dijo, el menor no puede volver a su domicilio.

No obstante, la fiscalía aseguró que Jesús Enrique fue localizado el 19 de marzo de 2026 en instalaciones del Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de Querétaro, como resultado de trabajos de búsqueda en los que participaron personal de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos de Desaparición y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE) y agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas capitalina (CBP-CDMX) y la Fiscalía General del Estado de Querétaro, pero el tío del menor dijo que fue encontrado por información de la familia y no por las autoridades.

Hoy la fiscalía dio a conocer que el menor permanece bajo resguardo institucional, con medidas de protección y

atención integral. Ante unpsoble caso de violencia familiar, la Fiscalía inició las diligencias para esclarecer los hechos.

De acuerdo con la dependencia, el menor manifestó interés en continuar sus estudios dentro de un entorno seguro y con acompañamiento institucional. Por ahora, la posible reintegración al entorno familiar del adolescente dependerá del avance de la investigación y de las valoraciones que se realizan.