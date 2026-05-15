¿Cuándo regresa? Vecinos sobreviven con pipas y tambos mientras reparan megafuga en Iztapalapa

Cubetas, tambos, garrafones y largas filas forman parte del día de los vecinos en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, en Iztapalapa, donde vecinos enfrentan la falta de agua tras la megafuga registrada el pasado 13 de mayo.

¿Qué ha pasado con la megafuga de agua en Iztapalapa?

La megafuga registrada el pasado 13 de mayo en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, en la alcaldía Iztapalapa, continúa afectando a decenas de familias que permanecen sin servicio de agua potable mientras avanzan las labores de reparación de la tubería dañada.

De acuerdo con autoridades capitalinas, los trabajos presentan un avance del 50%, aunque los vecinos aún enfrentan complicaciones para cubrir sus necesidades básicas.

🚧💧 En coordinación con SEGIAGUA, seguimos avanzando en los trabajos para reparar la fuga en la colonia Ampliación Los Reyes. El tubo de drenaje ya fue reparado y se encuentra funcionando correctamente; además, se prevé que mañana concluyan las labores en la tubería de agua. 👷🏻… pic.twitter.com/uwKcgv6FIS — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) May 14, 2026

La fuga ocurrió en una línea del sistema hidráulico que abastece al tanque Cerro de la Estrella, una de las principales fuentes de distribución de agua en la zona oriente de la Ciudad de México.

Como parte de las maniobras para controlar el problema, fue necesario cerrar válvulas, dejando temporalmente sin suministro a varias calles de la zona.

Vecinos sobreviven a la megafuga de agua en Iztapalapa

Ante la emergencia, pipas gratuitas comenzaron a abastecer a los habitantes afectados, quienes se organizan para llenar cubetas, tambos, garrafones e incluso pequeñas albercas de plástico con el objetivo de almacenar agua suficiente para cocinar, limpiar y asearse durante los próximos días.

Sobre la calle 5 de Mayo, donde ocurrió la ruptura de la tubería, también fueron instalados tinacos provisionales para que los vecinos puedan rellenar recipientes.

#AlMomento | ¡Fuga de agua persiste en #Iztapalapa!



Familias denuncian que tras la enorme fuga de agua que sacudió la alcaldía desde el día de ayer sus casas han quedado completamente mojadas, así como varias de sus pertenencias quedaron dañadas.



Autoridades que acudieron a… pic.twitter.com/rlmybWx3Hn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 14, 2026

En el lugar se observan largas filas y listas de espera para recibir garrafones de agua potable gratuitos, mientras algunos habitantes cargan pesados botes a pie y otros utilizan triciclos o diablitos para transportarlos hasta sus viviendas.

Los vecinos esperan que las reparaciones concluyan lo antes posible, ya que la falta de agua coincide con días de altas temperaturas en la capital, lo que incrementa la demanda del líquido y complica aún más las actividades cotidianas.

Hasta el día de hoy, las autoridades no han mencionado cuándo se puede restablecer el servicio de agua en la zona afectada.