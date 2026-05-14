No logró engañar a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Un hombre intentó pasar droga escondida en una silla de ruedas.

El sujeto fue identificado como Adrián “N”, un joven de 20 años, quien intentó hacerse pasar por una persona con discapacidad al utilizar una silla de ruedas en la que ocultaba aproximadamente 8.8 kilos aparente cocaína.

Pasajero viajó de Guatemala al AICM con droga oculta

El hombre llegó en un vuelo procedente de Guatemala, con conexión a Guadalajara y después arribó al AICM, donde lo descubrieron.

Tras una inspección, personal naval detectó actitudes inusuales en el joven, a quien procedieron a revisar con apoyo de un canino y un sistema de rayos X.

Una vez que se llevó a cabo la revisión se detectaron paquetes ocultos al interior de la silla de ruedas; objetos que no coincidían con los materiales de la silla y al revisar de manera minuciosa hallaron ocho paquetes con la supuesta droga.

Droga decomisada está valuada en más de un millón de pesos

De acuerdo con el reporte de las autoridades federales de México, este aseguramiento representa 18 mil dosis que equivalen aproximadamente a un millón 936 mil 125 pesos, lo que implica una afectación económica significativa a la estructura financiera de los grupos delictivos.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, en coordinación con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), detuvieron al hombre.

El joven fue detenido y, junto con lo asegurado, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Colombiana escodnió cocaína en frascos de maquillaje

Apenas en abril fue detenida una colombiana que traía cocaína oculta en su equipaje. Los hechos ocurrieron en la Terminal 2 del AICM después de que arribó en un vuelo comercial de Bogotá.

Los agentes aduanales al revisarla hallaron 14 frascos de distintos tamaños que simulaban contener productos de maquillaje y de belleza, pero realidad transportaba clorhidrato de cocaína.