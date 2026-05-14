Amenaza de bomba en Poder Judicial de la CDMX: Desalojan edificios en la colonia Doctores; esto se sabe

Este jueves 14 de mayo se reportó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México (CDMX), tras una amenaza de artefacto explosivo en el segundo piso del edificio ubicado en la calle Niños Héroes.

Ante el riesgo latente, las autoridades activaron los protocolos de seguridad y ordenaron el desalojo inmediato de todas las oficinas y juzgados, incluyendo el Centro de Justicia para las Mujeres (CJI), para resguardar la integridad del personal y los ciudadanos presentes.

🚨 Alerta en el Poder Judicial de la CDMX.



Un reporte por presunto explosivo provocó el desalojo de oficinas en el edificio de Niños Héroes y Claudio Bernard, en la colonia Doctores. Elementos antibombas y binomios caninos ya revisan la zona.



El reporte de @PLATA11CDMX… pic.twitter.com/mfkHpBWIVH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 14, 2026

Agrupamiento Zorros atiende amenaza de bomba en el Poder Judicial

Pocos minutos después del reporte, unidades del agrupamiento Zorros, expertos en el manejo de explosivos, llegaron al lugar. cCon ellos venían binomios caninos entrenados para detectar sustancias peligrosas.

Los perros y sus guías comenzaron a los edificios, enfocándose principalmente en el área señalada por la llamada anónima.

Detienen circulación en Niños Héroes

Debido al operativo, la policía capitalina decidió cerrar por completo la circulación en la avenida Niños Héroes. Esto provocó congestionamiento en los alrededores de la alcaldía Cuauhtémoc, ya que las unidades de emergencia necesitaban espacio libre para maniobrar.

Decenas de personas que se encontraban en los edificios quedaron varadas en la calle, observando a los especialistas realizar su trabajo.

Desalojan otros edificios de la colonia Doctores

Autoridades también desalojaron el Cendi (Centro de Desarrollo Infantil) que se encuentra dentro de las instalaciones. Los protocolos de protección civil priorizaron la salida de los menores y del personal que los cuida, asegurándose de que nadie se quedara dentro mientras se realizaba la inspección.

El Poder Judicial emitió un comunicado breve confirmando que la prioridad absoluta es salvaguardar la integridad de los usuarios y del personal administrativo.

¿Quién alertó sobre la amenaza de bomba en el Poder Judicial?

La institución informó que esta movilización se debió a un reporte recibido directamente por las autoridades de seguridad pública. Aunque muchas veces este tipo de llamadas resultan ser bromas de mal gusto o intentos de sabotear audiencias importantes, el protocolo obliga a tratar cada amenaza como si fuera real.

Hasta que los "Zorros" no firmen un reporte de área limpia, nadie podrá volver a las instalaciones ni se reanudarán actividades.

Acaban de evacuar los edificios del Poder Judicial de Niños Héroes. pic.twitter.com/ND3ISfDAHY — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) May 14, 2026

Llamado a la calma y canales oficiales

Las autoridades han pedido a la población que se mantengan atentos a los avisos oficiales. Por ahora, los juzgados de la Doctores permanecen bajo resguardo policial.

Se espera que en las próximas horas se dé a conocer el resultado de la revisión.