¿A qué hora empieza la megamarcha de la CNTE en CDMX? Mapa de las calles afectadas este viernes

Este viernes 15 de mayo 2025, cientos de maestros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán una megamarcha en al CDMX, afectando vialidades principales de la capital del país, pero ¿a qué hora inician las manifestaciones?

Los agremiados exigen la abrogación de la Reforma Educativa, así como un sistema de seguridad solidarios sin UMAS ni AFORES.

¿A qué hora comienza la megamarcha de la CNTE en CDMX?

¡Toma precauciones! La megamarcha de la CNTE en calles de la CDMX inicia a las 9:00 horas de este viernes 15 de mayo 2026 , reuniéndose cerca del Metro San Cosme.

Los maestros podrían llegar unos minutos antes de la hora acordada, por lo que el caos vial podría comenzar antes de las 9 de la mañana; se pide tomar precauciones.

Ruta de la megamarcha CNTE en CDMX este 15 de mayo 2026

La Coordinación de Trabajadores de la Educación (CNTE) reveló que los maestros se reunirán en Ex Normal Superior , cerca del Metro San Cosme , y se dirigirán hasta el Zócalo CDMX. Te compartimos las calles afectadas por los manifestantes:



Avenida Ribera de San Cosme - Punto de partida inicial en los alrededores de la Ex Normal Superior y la estación del Metro San Cosme.

- Punto de partida inicial en los alrededores de la Ex Normal Superior y la estación del Metro San Cosme. Calzada México-Tacuba - Tramo inicial que conecta la zona escolar de maestros hacia el centro.

- Tramo inicial que conecta la zona escolar de maestros hacia el centro. Paseo de la Reforma - Incorporación de los contingentes en los carriles centrales hacia el oriente de la ciudad.

- Incorporación de los contingentes en los carriles centrales hacia el oriente de la ciudad. Avenida Juárez - Eje de tránsito directo que cruza a un costado de la Alameda Central.

- Eje de tránsito directo que cruza a un costado de la Alameda Central. Eje Central Lázaro Cárdenas - Cruce transversal obligatorio para ingresar al primer cuadro del Centro Histórico.

- Cruce transversal obligatorio para ingresar al primer cuadro del Centro Histórico. Calle 5 de Mayo - Vía peatonal y vehicular de acceso directo hacia la Plaza de la Constitución.

Al terminar la megamarcha de la CNTE en el Zócalo CDMX se espera que las y los docentes realicen un mitín, como suelen hacerlo cada que salen a las calles de la capital del país.

Alternativas viales por megamarcha de maestros este viernes en CDMX

¡No te quedes atorada en el tráfico! Si tienes planeado ir a la Ciudad de México, específicamente cerca del Zócalo, este 15 de mayo 2026, se recomienda tomar las siguientes alternativas viales por la megamarcha:



Circuito Interior

Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Aunque aún no ha nada confirmado, cuando hay manifestaciones cerca del Zócalo CEDMX algunas estaciones del Metro CDMX o Metrobús pueden verse afectadas; se recomienda mantenerse informado.