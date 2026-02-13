Accidentes, bloqueos y tráfico en la carretera México-Cuernavaca hoy: Noticias EN VIVO este 13 de febrero

Inicia el fin de semana y la Autopista y Carretera Federal México-Cuernavaca se convierte, como es costumbre, en una de las vías más transitadas y complejas del centro del país. Ya sea que viajes hacia el estado de Morelos para descansar o te dirijas a la Ciudad de México para trabajar, conocer el estado de la ruta es vital para evitar quedar varado.

En este espacio te traemos la cobertura EN VIVO y minuto a minuto sobre el tráfico, accidentes, clima, bloqueos y operativos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras para este viernes 13 de febrero.