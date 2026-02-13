Accidentes, bloqueos y tráfico en la carretera México-Cuernavaca hoy: Noticias EN VIVO este 13 de febrero
Sigue EN VIVO el minuto a minuto del tráfico, accidentes, bloqueos y clima en la autopista y carretera federal México-Cuernavaca este viernes 13 de febrero. Revisa tu ruta antes de salir de casa.
Inicia el fin de semana y la Autopista y Carretera Federal México-Cuernavaca se convierte, como es costumbre, en una de las vías más transitadas y complejas del centro del país. Ya sea que viajes hacia el estado de Morelos para descansar o te dirijas a la Ciudad de México para trabajar, conocer el estado de la ruta es vital para evitar quedar varado.
En este espacio te traemos la cobertura EN VIVO y minuto a minuto sobre el tráfico, accidentes, clima, bloqueos y operativos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras para este viernes 13 de febrero.
Cierre parcial en Guanajuato
En Guanajuato se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 068+800, de la carretera Querétaro-Irapuato. Atienda indicación vial.
Cierre parcial en autopista Acatzingo - Cd. Mendoza
Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 217, dirección Cd. Mendoza presenta una reducción de carriles por atención de accidente (caída de carga y derrame de combustible sobre acotamiento). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
Reducción de carriles en la Autopista Cuernavaca
¡Tómalo en cuenta! Hay cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca - Acapulco, km 128, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (choque de costado).
Cierre parcial en Hidalgo
La Guardia Nacional pide a la población que tome precauciones en Hidalgo se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 176+800, de la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México. Atienda indicación vial.
