Golpe a “La Chokiza": Cae en AICM nuevo líder; es hermano de “El Choko”

El grupo delictivo conocido como "La Chokiza" en el Estado de México (Edomex) tuvo un golpe significativo con la captura del nuevo presunto líder de la organización luego de la detención de Alejandro Gilmare “N” alias "El Choko".

Este viernes las autoridades confirmaron que fue arrestado David “N” alias “El Deivid” y/o “El Chino”, sujeto identificado como hermano de "El Choko", este último actualmente preso.

Nuevo líder de "La Chokiza" fue detenido en el AICM

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lo detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Los primeros informes de seguridad no mencionan si el sujeto venía llegando procedente de un vuelo o estaba a punto de salir del país.

¿De qué está acusado el hermano de "El Choko?

David “N” alias “El Deivid” y/o “El Chino”, es investigado por delitos de extorsión, homicidio, robo con violencia y despojo, entre otros ilícitos.

Elementos de la Secretaría de Marina y agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México participaron en la detención de este sujeto al interior del AICM.

Luego de la detención de Alejandro Gilmare “N” alias "El Choko", su hermano alias “El Deivid” y/o “El Chino” habría asumido el liderazgo de su grupo delictivo.

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¿Qué es "La Chokiza"? Zonas donde operan

"La Chokiza" dice ser una organización integrada por transportistas, comerciantes y microempresarios "que busca ayudar", de acuerdo con sus descripciones en redes sociales.

Sin embargo, las autoridades señalan que se trata de un grupo delictivo relacionado con varios delitos en distintos municipios mexiquenses incluso lo han vinculado con Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec.

Así opera el grupo criminal “La Chokiza”, mismo que se relaciona con Azucena Cisneros

El 10 de septiembre de 2025, “El Choko”, fue detenido en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en el fraccionamiento Las Américas, en Ecatepec.

"La Chokiza", de acuerdo con información del gabinete de seguridad de México, es un grupo delictivo relacionado con:



Homicidio

Extorsión

Préstamos gota a gota

Cobro de piso

Narcomenudeo

Despojo

Montachoques

En redes sociales, sus integrantes ofrecen respaldo a comerciantes para que puedan llevar a cabo sus ventas sin que alguien los moleste, pero también es ubicado como un grupo de choque que amenaza y amedrenta a las personas. Operan y ofrecen ayuda en colonias de Ecatepec como:

