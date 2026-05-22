¿Qué calles importantes están cerradas hoy en CDMX? Marchas y bloqueos 22 de mayo

Un grupo de inconformes mantiene cerrada la circulación en el cruce de la Avenida Azcapotzalco y Miguel Lerdo de Tejada, en la colonia Centro de Azcapotzalco.

Para evitar la zona y los retrasos vehiculares, las autoridades de tránsito sugieren a los conductores utilizar vías alternativas como la Avenida 22 de Febrero o Aquiles Serdán.