¿Qué calles importantes están cerradas hoy en CDMX? Marchas y bloqueos 22 de mayo
Calles cerradas y protestas en tiempo real. Entérate de lo que pasa en las vialidades de la CDMX este 22 de mayo y toma el control de tu camino a casa.
Viernes de caos en la capital. Mantenerse en movimiento hoy en la Ciudad de México requiere más que paciencia: exige información estratégica de último minuto. Para que no pases horas varado en el tráfico ni termines atrapado en medio de las movilizaciones, hemos preparado esta cobertura completamente en vivo y en constante actualización. A lo largo de este 22 de mayo, te reportaremos al instante cada cierre vial, marcha imprevista y alternativa de tránsito para que puedas anticipar tus rutas, proteger tu tiempo y moverte de forma inteligente por la CDMX. ¡Sigue este minuto a minuto y anticípate al colapso!
Alerta de movilidad: El reporte de la Marcha CDMX en vivo hoy 22 de mayo que tu GPS no te dice
Vecinos bloquean Eje 6 Sur a la altura de Pachicalco
Está cerrada la circulación de Eje 6 Sur a la altura de Pachicalco, en Iztapalapa. Vecinos exigen agua potable en sus casas. La alternativa vial es Ermita Iztapalapa y Canal de Tezontle.
21:00 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación de Eje 6 Sur a la altura de Pachicalco, @Alc_Iztapalapa, por manifestantes. #AlternativaVial Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Canal de Tezontle. pic.twitter.com/u68Fk5bREA— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 23, 2026
Cieran calles del Centro Histórico por caída de barda
Cierran calle de Allende entre Juan Álvarez y República de Honduras, debido a la caída de una barda. Se realiza un corte a la circulación a partir de Eje 1 Norte. Las alternativas viales son República de Argentina y Paseo de la Reforma.
Personal de la #SSC acordona la calle de Allende entre Juan Álvarez y República de Honduras, con el fin de permitir las labores de los servicios de emergencia para la remoción de escombros por barda caída así como salvaguardar la integridad física de los ciudadanos. Se realiza un… pic.twitter.com/QIky32UZtZ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 22, 2026
Liberan circulación en Insurgentes al Sur a la altura de Loreto
La circulación fue reabierta en Insurgentes al Sur a la altura de Loreto, alcaldía Álvaro Obregón, luego de presencia de manifestantes.
15:54 Se restablece la circulación en Av. Insurgentes al Sur a la altura de Loreto, alcaldía Álvaro Obregón, luego de presencia de manifestantes. pic.twitter.com/N8WILeUgRf— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 22, 2026
Reabren Avenida Revolución a la altura de Río San Ángel
Manifestantes liberan la circulación en Revolución al Norte a la altura de Río San Ángel.
15:12 Se restablece la circulación de Av. Revolución al Norte a la altura de Río San Ángel, después de presencia de manifestantes. pic.twitter.com/vZtuHPxmxA— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 22, 2026
No hay paso en Avenida Revolución a partir de Desierto de los Leones
Está cerrada la circulación en Avenida Revolución al Norte a partir de Desierto de los Leones, por manifestantes a la altura de Río San Ángel. La alternativa vial es Avenida Universidad y Anillo Periférico.
15:00 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en Av. Revolución al Norte a partir de Desierto de los Leones, por manifestantes a la altura de Río San Ángel. #AlternativaVial Av. Universidad y Anillo Periférico. pic.twitter.com/AQKAURkTyt— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 22, 2026
Caos vial en el norte: Protesta activa corta la circulación en el Centro de Azcapotzalco
Un grupo de inconformes mantiene cerrada la circulación en el cruce de la Avenida Azcapotzalco y Miguel Lerdo de Tejada, en la colonia Centro de Azcapotzalco.
Para evitar la zona y los retrasos vehiculares, las autoridades de tránsito sugieren a los conductores utilizar vías alternativas como la Avenida 22 de Febrero o Aquiles Serdán.
#PrecauciónVial | Bloqueada la circulación en Av. Azcapotzalco y Miguel Lerdo de Tejada, colonia Centro de Azcapotzalco, por manifestantes. #AlternativaVial Aquiles Serdán y Av. 22 de Febrero. pic.twitter.com/XkiLXxP8pu— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 22, 2026
Marcha paraliza Avenida Revolución: ¿Qué rutas tomar para evitar la zona de San Ángel?
Tome previsiones si transita por el sur de la ciudad: una movilización social mantiene bloqueado el paso sobre Avenida Revolución, específicamente a partir de Desierto de los Leones con afectación en la zona de Río San Ángel.
Para evitar quedar varado, se recomienda desviar el trayecto hacia el Anillo Periférico o la Avenida Universidad.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Av. Revolución a partir de Desierto de los Leones, por arribo de marcha a la altura de Río San Ángel. #AlternativaVial Universidad y Anillo Periférico. pic.twitter.com/SP9ewEFCiA— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 22, 2026
Nudo vehicular de San Ángel: Vías alternas por cierre
Un grupo de inconformes bloquea el paso vehicular sobre la Avenida Insurgentes con dirección al sur, específicamente en las inmediaciones de Loreto, dentro de la alcaldía Álvaro Obregón.
Para mitigar las complicaciones viales que se generan en la zona, el cuerpo de tránsito sugiere optar por la Avenida Revolución para continuar el trayecto.
#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación en Av. Insurgentes al Sur a la altura de Loreto, alcaldía Álvaro Obregón, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Revolución. pic.twitter.com/Gds7tzIHRN— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 22, 2026
Vías alternas por protesta activa en el sur de la CDMX
Se registra un cierre a la circulación por parte de un grupo de inconformes sobre la Avenida División del Norte, con dirección al sur, a la altura de Municipio Libre, en la colonia Emperadores.
Las autoridades recomiendan a los automovilistas utilizar vías alternas como Universidad o Emiliano Zapata para evitar la zona.
#PrecauciónVial | Manifestantes bloquean la circulación en División del Norte al Sur y Municipio Libre, col. Emperadores. #AlternativaVial Emiliano Zapata y Universidad. pic.twitter.com/XdNF63BdPz— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 22, 2026
Protesta complica el tránsito en la colonia Emperadores
Se reporta un cierre a la circulación por parte de un grupo de manifestantes en el cruce de la Avenida División del Norte, con dirección al sur, y la calle Municipio Libre, en la colonia Emperadores.
Para evitar el congestionamiento en la zona, las autoridades sugieren utilizar vías alternas como la Avenida Universidad o Emiliano Zapata.
#PrecauciónVial | Manifestantes bloquean la circulación en División del Norte al Sur y Municipio Libre, col. Emperadores. #AlternativaVial Emiliano Zapata y Universidad. pic.twitter.com/HIgAS6zt64— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 22, 2026
¿Qué está pasando con la circulación en el tramo de Rojo Gómez?
Autoridades reportan complicaciones viales y avance lento debido a la sincronización de semáforos en la Avenida Javier Rojo Gómez, específicamente en el tramo que comprende desde el Eje 6 Sur hasta el Canal de Tezontle.
Hallarás asentamientos al cruce con semáforos en Rojo Gómez entre Eje 6 Sur y Canal de Tezontle. pic.twitter.com/veeDr1zpgp— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 22, 2026
¡Evita Iztapalapa! Bloqueo inminente en Av. Reforma esta mañana
Las complicaciones viales arrancan temprano en el oriente de la ciudad. El Centro de Orientación Vial (OVIAL) emitió un aviso urgente para quienes transitan por la alcaldía Iztapalapa: a partir de las 08:30 horas, se espera el arribo de un grupo de manifestantes en Avenida Reforma No. 50, justo en la colonia Lomas de San Lorenzo.
Si tu ruta hacia el trabajo o la escuela incluye esta zona, te recomendamos salir con bastante anticipación o buscar alternativas como el Eje 8 Sur o la Calzada Ermita Iztapalapa para evitar el embotellamiento.
#PrecauciónVial | A las 08:30 horas se prevé concentración de manifestantes en Av. Reforma no. 50, col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 22, 2026