Barda se desploma en Centro Histórico de CDMX: camión de pasajeros iba pasando

Esta tarde se registró el desplome de una barda en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) que cayó sobre un camión de pasajeros.

Los hechos ocurrieron en la calle de Allende 74 donde se vino abajo una barda de aproximadamente 15 metros de largo por 5 metros de alto.

¿Qué pasó hoy en el Centro Histórico de CDMX?

El predio en donde se registró el desplome se ubica en un terreno localizado dentro de la zona de La Lagunilla, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Se trata de una fachada de un predio que se encuentra en proceso de demolición, estoy en esquina con la calle Juan Álvarez.

Barda se desploma sobre camión de pasajeros

La barda que se desplomó cayó sobre el toldo de un camión de transporte público que circulaba en ese momento sobre la calle Allende. Trabajadores de construcción se han sumado a las labores de remoción de escombros.

Imágenes de Azteca Noticias pudieron captar que en el lugar del percance, los escombros por la caída alcanzaron a otros automóviles.

Vecinos relataron que escucharon un fuerte estruendo y varios comercios también pudieron presenciar lo que ocurrió.

Hasta el momento se reportan cuatro personas heridas por la caída de una barda en Allende, en el Centro Histórico, reporta Protección Civil de la #CDMX



Vía @JosLuisSegura7 pic.twitter.com/xuX0XUjVXx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 22, 2026

Reportan al menos cuatro personas lesionadas tras colapso de barda

La zona está fuertemente acordonada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y ambulancias de Protección Civil de la alcaldía.

Asimismo, arribaron bomberos y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la SSC, para sumarse a brindar ayuda a las personas que iban en la unidad de transporte público.

La cifra de personas lesionadas por el momento no ha sido confirmada por las autoridades correspondientes, pero serían al menos cuatro los lesionados, pero por ahora se descarta algún fallecimiiento.

La zona en este momento permanece cerrada a los automóviles para que se lleven a cabo las labores de remoción. Se está a la espera de las autoridades correspondientes para iniciar la investigación por esta situación y esclarecer qué ocasionó este derrumbe.

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, informó que el derrumbe se registró al interior de una obra.

"Desde el primer minuto, equipos de Blindar Cuauhtémoc y Protección Civil Cuauhtémoc acudieron como primeros respondientes para atender la emergencia. Nuestros cuerpos de atención brindaron auxilio inmediato a 3 de las 4 personas lesionadas registradas en el lugar, activando protocolos de rescate, valoración prehospitalaria y coordinación interinstitucional para salvaguardar vidas", escribió en X..

